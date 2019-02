Door di construccionnan andando lo no tin acceso na beach cu auto durante campamento

E proyecto di Watty Vos Boulevard ta den man di desaroyadornan hunto cu DOW. DIP ta trata loke ta e ‘domeingrond’. Sr. Ronny Maduro, vocero di DIP ta amplia.

Polis ta esun cu ta encarga pa saca permiso pa campamento, pero mirando cu tin desaroyo den e area for di Alhambra te cu Oceania, cual ta e prome fase, pa siguridad ta bay tin camindanan cera. Esey a haci cu ta bira dificil, mirando cu campamento a bira moderno, no tin acceso pa e beach. Y e aña aki, ta tent so lo por uza.

P’esey DIP ta bay wak den ki area un hende por staciona, mirando cu full e area panoord di Costa Linda ta wordo cera pa construccion di rotonde di Eagle, pero lamentablemente den e area no tin un tereno domeingrond cu lo por uza. Lastimamente parkeer bayendo direccion Noord, pero esey ta hopi limita. Esey ta loke cu nan kier avisa cu no ta bay tin acceso pa cual no por bin cu trailer pa bin campa eynan. Si Bushiri lo bira un opcion, esey lo mester wordo evalua ainda. Si ta tene cuenta cu tin peticionnan di antemano, pa haci evento na Bushiri, pa cual tur cos ta wordo tuma den consideracion, pa loke ta e temporada di campamento.

E prome fase di e Watty Vos Blv ta bay te cu Oceania, pero esey ta haci cu den niun caso no tin acceso pa beach cu auto. Durante añanan, polis tabata handle campamento dus nan tin e cifra exacto cuanto hende ta campa. Pa loke ta espacio, for di Screaming Eagle bay noord, pero e parti mas cerca di Costa Linda no por bay kampeer. E parti panort unda cu no tin niun construccion andando, esey ta bay ta full ta bay ta cera pa construccion di proyecto di Watty Vos Blv, pero mester tene cuenta cu tin un kiosco cual a haci cu mester a haci cierto pasada. Pero esey ta strictamente pa e kiosco. Esey ta pa siguridad di e henter e area, segun Sr. Ronny Maduro, vocero di DIP.

