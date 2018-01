Door di cambionan den constelacion a dicidi di no trata geschillenregeling e biaha aki

Oposicion a trece dilanti cu no a trata e geschillenregeling den e IPKO e biaha aki, pa cual Sr. Ady Thijsen, presidente di parlamento ta splica.

Tabata tin eleccionnan den tur e paisnan den Reino, y e constelacionnan a cambia, cu a bin hopi hende nobo den e comisionnan. A dicidi e ora pan schuif e IPKO pa sigui na Juni, pero toch papiando, a dicidi cu toch ta bon pa reuni cu otro, cu nan por haci e IPKO pero dun’e un otro accento. A kies e ora bin cu IPKO y si wak bon, IPKO tabata tin 5 presentacion y 3 bishita di trabao. E presentacionnan a bay over di CID, parti di situacion di Venezuela, consecuencia di horcan Irma y tabata tin tambe, puntonan manera e “Ontwikkeling Duurzame Energie”. Den bishita di trabao, a bay WEB, Hospital, Refineria etc. E tabata full un otro set up.

Di esey tur hende tabata na altura di dje, el a bay hopi bon pa cual a ricibi varios compliment di esaki y delegacionnan a keda contento. Esey ta duna e satisfaccion cu na Aruba nan tabata un bon anfitrion.

Loke ta trata geschillenregeling, esey a wordo papia internamente y opiosicion ta na altura. E geschillenregeling ta un topico asina importante, cu mester conoce materia bon, y den opoisicion tin hende nobo den e comision. Pa ora cu bay debati ariba e tema aki, na Juni, cu nan mester ta bon prepara. Esey a wordo poni, y p’esey a hala e geschillenregeling pa Juni, hunto cu e werkgroepnan di “armoedebestrijding”e.o.

Resumiendo, Sr. Ady Thijsen por bisa cu ta preparando pe, y Sr. Thijsen tabata tin e privilegio di e bishita di e presidente di Eerste y Tweede Kamer. A hiba un combersacion con pa wak padilanti pa asina den Reino traha hunto cu otro na tur nivel. Esey ta un topico, e “geschillenregeling” a yega un momento cu a pone e fundeshi di geschillenregeling.

No por ta asina ‘ki cu pa 8 aña ta pasa cu ainda e geschillenregeling no ta un realidad. Y esey tur hende ta di acuerdo cu esaki, di banda di Hulanda tambe. Den Tweede Kamer a acepta un mocion cu mester cuminsa regla e “geschillenregeling”. Ya caba ta preparando pa Juni. Ta bay ta un debate fuerte, y ta positivo cu lo convence e geschillenregeling lo bira realidad. Aruba, Corsou y St. Maarten ta para hunto, den block pa cu esaki.