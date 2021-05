Doño di trabou no por obliga empleadonan tuma vacuna

Vacuna, sino bo no por traha, ta un topico pisa na Aruba. Pero doñonan di trabou cu expresa esaki na empleadonan, ta actuando completamente contra ley. Esaki ta locual cu Julie Kelly, funcionario di casonan di retiro na Departamento di Labor, a bisa.

E dunado di trabou bou di ningun circunstancia por obliga nan trahado(nan) pa vacuna, pasobra e no ta regla via di ley. E ta keda na cada persona, un derecho fundamental cu nan tin, pa vacuna of no.

No por tuma ni medidanan disciplinario ni retiro pa motibo di no tuma e vacuna. Pues ningun tipo di warning, ni verbal ni por escrito ta valido.

Aunke cu pa funcionnan den cierto sectornan, manera medico, ta spera cu nan ta tuma e vacuna pa protege su mes y pashentnan.

No tin ningun caso cu a bay corte of tin peticion di retiro pa e motibo menciona, segun Kelly. Un doño di trabou si por den deliberacion cu e empleado bisa cu den cierto funcion e no por traha y lo wordo manda cas, pero cu pago, pendiente pa yega na un otro funcion den e compania. E funcion no mester ta algo diferente di loke e ta haciendo. Esaki no ta un medida (schorsing). Pero Departamento di Labor no tin conocemento di casonan asina.

Si casonan bini dilanti, ta importante pa laga cada caso cana su caminda individualmente. Esaki, segun Kelly, pasobra cada caso ta diferente. Departamento di Labor ta boga pa tin pas den tereno laboral, y ta enfatisa cu no por duna ningun empleado deadline pa tuma vacuna. Ta importante pa tin bon comprension, y balora otro. Gobierno ta hiba campaña di vacunacion unda ta mustra cu ta importante pa mas tanto hende vacuna, pa yega na e normalidad y na e forsa laboral fuerte, unda un y tur tin trabou.

Pero no mester lubida, un negoshi cu su hendenan ta vacuna, ta mas atractivo pa e clientenan, tanto local como e bishitantenan. P’esey en bes di bay den discusion cu empleadonan, of duna warning, ta miho duna nan e hermentnan pa nan ta miho informa di kico e vacuna ta y pakico e ta importante. “Bolter e situacion y busca un acercamento mas positivo, cu respet, pa logra cu bo hendenan vacuna, si esey ta e deseo.”

Dunadonan di trabou cu tin cualkier problema semper por acerca Departamento di Labor pa mas informacion, kico nan por y kico nan no por haci, kedando semper den cuadro di ley.

Otro medidanan di precaucion cu ta bini cu protocol si e dunado di trabou por pone como regla na su negoshi.

