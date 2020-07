Doño di tereno huurgrond ta puntra DIP ki tardansa tin pa entrega loke ta di nan

Bryan Ras un hoben y nieto di defunto Felis Ras ta preocupa cu ta mirando cu proceso di tereno den area di Catashi y Sabania Abou ta cana pero e proceso no ta cana manera hende ta wordo informa corecto, den e caso aki nos tin di haber e caminda cu nos ta bayendo pa e tereno ta cu ta cay parti di mi famia, cu tin caminda ta wordo traha of ta tumando marca pa traha caminda. Sr Bryan Ras ta puntra su mes pakico esaki ta wordo haci y no ta wordo notifica y esaki ta cay den nan tereno. Segun Bryan ta minister actual a informa cu a mira cu tin tereno caba cu lo keda prepara pa wordo reparti, e preocupacion di nos ta con esaki por ta posibel y anos cu tin papel hinca na departamento di DIP no ta wordo informa di esaki, pasobra den e area aki tras tin hopi tereno huurgrond cu ta insera cu ningun hende por mishi cu e tereno cu no ta ensera famia of descendientenan. Pa es motibo aki mi kier puntra Gobierno kico ta pasando cu e terenonan, y pakico tin hopi tardamento.

Proceso a cuminsa for di 2019 unda a bay pa busca informacion di tereno y a keda informa cu e buki t’ey y mester paga pa haya e bukinan. For di aña 2013 bin ariba e bukinan a wordo yama pa un proceso di renobacion durante e proceso aki varios famia a bay pa puntra con a bay cu e situacion pero nunca ta haya contesta definitivo y te na 2019 a bin haya sa cu e bukinan di tereno ta na DIP y nan tin nos bukinan.

Nos a cana tur e procesonan cu a keda cana na DIP di parti famia Ras y tin tur documento, y esaki a te hasta pasa den man di minister Oduber y a bay BID y Santa Rosa, tur cos a bay manera mester ta legalmente cu ta nos tereno y DIP ta esun cu ta tardando. DIP ta informa cu e buki ta cla y a duna un suma di menos cu 100 florin pa e buki keda entrega, Sr Ras no ta compronde pakico no ta informa pa yama informa pa busca e buki y asina cuminsa y sigui cu e trabou.

