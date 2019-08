Doño di restaurant ta laga awa di beerput bay den dam di Tanki Leendert

Diaranson mainta, tanto City Inspector como Santa Rosa, a presenta na un restaurant na Tanki Leendert, mirando un situacion cu tin un siman caba cu ta andando. Ta trata di un tubo di awa cu ta sali for di e beerput di e cas y ta bay basha awa di e beerput den e dam patras, cual ta e dam di Tanki Leendert.

Dialuna Sr. Robby Rosel a presenta na e sitio, unda a keda constata cu awa di pos tabata wordo manda pa e dam di Tanki Leendert. A constata cu e awa ta contamina. Hunto cu director di City Inspector a cana a rond di e restaurant y a bin constata cu tin un tubo di 2 duim ta sali for di e pos for di beerput pa e dam.

Esaki ta di lamenta, algo asina por trece bo persona den problema cu ley. E awa aki cu tin un hero masha hero den dje, cu ora e drenta den e awa cristalino di yobida ta contamina esaki.

Pa loke ta sancion pa cu e situacion aki, esaki ta Cuerpo Policial ta duna esaki, cu ta duna un termino di 2 dia pa kita esaki pa tur cos normalisa bek. Tabata declaracionnan haci door di Sr. Robby Rosel, vocero di Bureau City Inspector.

