Doño di cas ta haya homber desconoci para den su cura di cas

Patruya di Polis ta wordo manda pa Walishali, pa un persona sospechoso. Na e sitio polisnan ta papia cu e habitante di cas C. E ta declara cu pa mas o menos 9 or y 10 e tabata paden di su cas ora cu e cacho a cuminsa blaf pa loco, diripiente. Door di esaki C. a bay pafo pa controla. E ora e ta wak un homber di mas o menos 1.80 m para den su cura. E homber tabata tin un t-shirt preto cu’n carson cortico preto bisti. Doro cu tabata scur e no por a wak mucho bon. Ora cu e cacho a core bay den direccion di e homber desconoci aki, esaki a bula cura di e cas y a core bay zuid. Polisnan a tira un control den bisindario, pero no a haya nada particular. Central di Polis a wordo poni na altura.

