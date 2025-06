Garreth Tromp di Bloedbank Aruba den un entrevista a duna di conoce cu di berdad semper e poblacion di Aruba mester di sanger y nos ta esunnan cu tin cu zorg pa trece donante aden y por haci e produccion di e tres partinan cu ta ser pidi. Mester tin suficiente persona pa tin voorrat pa si den un caso algo pasa nos tin suficiente producto pa pashentnan.

Tin necesidad hopi grandi pa cu sanger, nos tin donantenan cu a duna añas y door di crecemento tin hende no ta califica pa duna y e siman aki mes no tabatin un donante cu foi su 18 aña e tabata duna sanger y te cu awor na 75 aña y nos ta masha gradici na nan, esaki ta duna di conoce cu e donantenan ta bahando poco poco y si kier yega na e reglanan di WHO bo tin cu yega na 3% y cu mester tin 3000 donante y semper por yama ora mester di sanger. Actualmente nos tin 1300 donante y mester un cantidad grandi di peersona pa dona sanger y ta un peticion cu ta ser haci, si bo ta un persona saludabel y asisti y asina bo ta pasa e proceso di keuring y bira un donante di sanger.

Sr Tromp a bisa cu ta kere cu e miedo di hende ta debi nan ta kere e hangua ta basta diki, pero e ta pica un rato pa algun seconde y despues bo ta lubida cu bo tin un hangua den bo brasa, pero tin hende porta debi na e schedule di bida ta druk momento cu nos ta yamanan, pero tog tin algun dunado di trabou ta duna un man pe donante cu nos tin por sali un rato.

E grupo cu nos mester ta di 18 te cu 75 aña pa bira donante di sanger y si bo ta un persona cu ta cay den e mes un categoria aki y saludabel bo ta mas cu bon bini. Si bay riba e website tin preguntanan cu ta ser haci tin reglanan y ora di bin di keuring ta haci test di sanger.

Invitacion ta pa donantenan por presenta na bloedbank na hospital diabierna 13 di juni 2025, 12’or pa 5or atardi y asina por mira con e luga ta mustra.