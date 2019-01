Donald Trump ta cumpra mas di 300 hamburger pa treat atletanan

Algun trahador di White House no ta trahando debi na e famoso “shut-down” di Gobierno di Donald Trump. Toch presidente Donald Trump logra verzin cuminda pa duna e campeonan di Futbol Americano di College cu a bin bishite. E team di Clemson Tigers a bin White House pa celebra nan campeonato y esaki no por a bai asina sin mas. Den un comunicado, White House a informa cu mayoria di su personal ta cu vakantie. Y cual ta e solucion? “Nos ta bai McDonalds, Wendy’s y Burger King y un poco pizza tambe’, asina presidente Trump a declara algun dia pasa. Y esaki el a haci tambe, a bestel mas of menos 300 hamburger y pizzanan na gran cantidad y segun un declaracion di White House, president Trump personalmente a paga pa tur esaki. “Mi mester a kiez. No tin hende pa cushina debi na e shutdown. Nos por duna nan salada cual ta reserva pa e prome dama, pero mi ta pensa cu e hendenan aki no ta comedo di salada”, president Trump a declara. E atletanan tabata mustra asombra pero toch a haye pret. Manera ta conoci Donald Trump a pone su Gobierno den un “shut down” y esaki ta afectando tur cos hasta manera nos por wak aki e cushina di White House.

Comments

comments