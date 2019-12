Donald Trump na apenas 67 voto di bira ex-presidente di Merca

E casi 66 miyon di voto di Hillary Clinton den e eleccionnan di 2016 no tabata suficiente pa derota Donald Trump. Pero poco mas di 0,0001 porciento di e cifra aki lo por finaliza cu e presidencia di Trump. Esaki ta e realidad cu Trump tin cu enfrenta si e Camara di Representantenan haye culpabel na final di e siman aki, manera ta wordo spera, loke lo provoca un huicio politico den Senado. Den dicho huicio, e Constitucion Mericano simplemente ta rekeri dos tercer parti di Senado, den e caso aki 67 senado, lo mester vota pa condena y baha Trump como presidente y esey ta nifica ayo pa Donald. E destino di Trump ta den man di 20 senado republicano, e number total pa uni na e 45 senadornan democratanan y dos senador independiante, cu normalmente ta bai na banda di e Democratanan pa vota pa condene y pone fin na su presidencia, suponiendo cu tur e votonan ta pa saca Trump di poder. Si, tin un posibilidad hopi chikito pa e 20 senadornan republicano vota pa manda Trump pak maleta, specialmente e declaracionnan di e lider di mayoria di Senado, Mitch McConnell, siman pasa na momento cu “no tin posibilidad” cu Trump wordo hala for di e cargo. Pero semper tin e posibilidad cu e miembronan di hurado no solamente ta haci loke ta wordo spera. Y semper ta existi e posibilidad cu tin mas prueba incriminatorio contra Trump for di aworaki te na comienzo di e huicio. Incluso hasta e mesun Trump ta nervioso dilanti e perspectiva cu su desaparicion di politica ta depende di apenas 67 voto di distancia. Y aunke Trump a wordo cataloga como hopi cos, “sigur” no ta algo cu e ta na e momentonan aki. Esaki ta e mesun Trump cu algun dia atras a recuri na Twitter pa haci cherche di Greta Thunberg, activista di cambio climatico di apenas 16 aña, probabelmente pasobra el a gane como e “Persona di Aña” di e revista Time. Pa hisa su nivel di stress mas ainda, tin comentarionan cu a wordo haci pa e ex-semado Republicano Jeff Flake, kende recientemente a declara cu lo tin por lo menos 35 senado republicano cu lo vota pa saca Trump si e votonan keda manteni den secreto. E number aki por ta un poco mas halto, pero e senador Chris Murphy a declara algun siman atras cu e ta kere cu tin menos di cinco senado republicano cu probabelmente lo vota hunto cu e democratonan.

Comments

comments