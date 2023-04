Internacional: Trump a bias cu nunca en pensa cu algo asina lo pasa na Merca den e casonan den su contra. E unico crimen cu mi a comete tabata defende sin temor na nos nacion. Trump a sali y papia den un multitud di simpatisante mes momento cu e cantica di “Proud to be an American” tabata rezona riba cayanan.

E oficina di fiscal na Manhattan tabata invesiga Trump den un relacion di su presunto papel di un plan di pago basta keto y incubrimento cu lo a involucra e estreya di cine pa adulto Stormy Daniels y cu tabata data di e eleccion presidencial na 2016.

Segun Fiscalnan cu Trump tabata parti di un plan ilegal di informacion negativo di su persona y a inclui un pago ilegal di 130.000 dollar cu a ordena e expresidente pa e informacion no sali pa no daña su campaña.