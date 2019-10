Donacion di 20 mil florin na Casa Cuna

Un momento hopi emocional y impactante tabata diasabra anochi, na ciere di e evento cu a tuma riba Linear Park, caminda Mustang Sport Boys a hasi entrega di un donacion na Casa Cuna.

Un proyecto cu a cuminsa algun luna pasa, cu benta di rifa pa por gana un auto nobo nobo, pero cu e meta principal di por a duna Casa Cuna un donacion for di e recaudacion di e benta di rifa. Tur miembro a pone como nan meta, cu tur buki mester wordo bendi, y esaki a wordo cumpli.

Ya pa 9:30 PM por a scucha con a canta sold out riba tarima y pa algo prome cu 12or di anochi, e miembronan, hunto cu nan president Sander Leijenaar y penningmeester Henry van Grieken, a presenta Sra. Renate van Dongen, directrice di Casa Cuna, un check di 20 mil florin.

Sra. Renate ta conta mas trempan, con e la bai kantoor di Mr. Leijenaar, y e la tuma nota di e check geprint, pero e suma no tabata ainda scibi ariba dje. Cu smile riba su cara, e la menciona, cu falta e aspecto mas importante riba e check. Mr. Sander a bira bise, cu esaki lo keda un sorpresa pa anochi.

Esei a trese cune, cu ora e la scucha e suma di 20 mil florin, e no por a kere. Su prome palabranan tabata: Ik krijg kippevel. Dit bedrag hebben we zeker zeker nodig.”

Cu e iniciativa aki, Mustang Sport Boys kier a duna un instancia cu segun nan criteria, ta den necesidad di un extra ayuda. Si nos tur uni y tuma iniciativa nan asina aki, nos por ta sigur cu nos lo ta aportando positivamente na un mihor Aruba. Un man ta yuda otro, pesei e proyecto aki a carga e nomber: Let’s Lend a Hand.

Esaki sigur lo no ta e prome y ultimo evento of proyecto organisa pa Mustang Sport Boys, asina ta keda pendiente, ya cu den comienso di 2020, e proximo lo wordo anuncia

Comments

comments