Dolor di stoma: trat’e cu plantanan

Yerbanan medicinal cu nos por uza pa trata e dolor di stoma tin propiedadnan pa baha e acidez, mehora e digestion, calma e nervionan of reduci ulcera of colio.

Den todo caso, ta recomendabel pa no tumanan demasiado cayente y nan semper mester ta compaña pa e juice di lamunchi pa aumenta su efectonan.

E matanan cu bo por uza pa dolor di stoma:

Manzanilla (Kamilleethee)

Si nomber cientifico ta Matricaria Chamomilla y e ta hopi conoci pa su flornan blanco y geel. E manzanilla ta drecha e membrana gastrico y ta faborece e digestion.

Ademas, ta recomendabel pa saca e gas di e aparato digestivo y purba e varios dolencianan (entre cual gastritis y ulcera gastrico). E infusion ta wordo realisa cu flornan seco y bo por bebe te cu tres koppi pa dia.

Menta

Su blachinan no solamente ta bon pa refresca e aliento, sino cu, ademas e ta alivia e problemanan digestivo hopi. E ta reduci e nausea y ta trata inflamacionnan di stoma.

tambe, e mente ta activa e glandulanan saliva di den boca, mandando señal na e stoma pa e crea juico gastrico. E thee di menta por wordo bebi frieu of cayente, cu blachinan fresco of seco, semper endulsa cu honing. Si e sabor ta un tiki marga, purba tira un par di gota di lamoenchi den e bebida.

Mejorana

E Origanum Majorana ta wordo uza pa cientos di aña pa su propiedadnan digestivo. Pa e motibo aki e ta wordo cultiva desde antigüedad den casnan particular. Ante cualquier dolor de estómago, un té de mejorana. E infusion di e mata aki por wordo compara cu algun especie hopi bon pa digestion, manera p.e. comino of cardomomo.

Oregano

Otro mata cu tambe por wordo uza pa cushina pero cu wordo yuda si nos haya dolor di stoma of nos tin indigestion.

Oregano tin hopi propiedadnan medicinal pa e aparato digestivo y actividad intestinal. E ta un aperitivo excelente (ta aumenta e apetito), e ta elimina e formacion di gasnan, ta baha inflamacion y colio. Ademas di cushina cun’e nos ta recomenda pa e wordo tuma den forma di bebida uzando e blachinan seco di e mata.