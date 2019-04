Dokternan ta descubri cuater abeha den wowo di un pashent

BEIJING, China – Un muhe Chines cu a acudi na un hospital pa un hincha doloroso den su wowo, a hay’e cu’n sorpresa hororoso ora cu dokternan a notifica e muhe cu bou di un di su klepnan di wowo, tabata tin cuater abeha bibo.

E caso a wordo reporta e siman aki den e provincia di Taiwan y el a afecta un pashent identifica como He. Algun ora prome cu el a busca yudansa, mientras e tabata ranca yerba for di e graf di un familiar, e muhe di 29 aña a sinti algo bay den su wowo banda robes.

Ela pensa cu ta trata di tera of stof, He cu hopi cuidao a limpia su wowo cu awa, pero e molester a sigui y e dolor a bira insoportabel. Esaki a alivia te ora cu e dokternan di e Hospital di e Universidad di Fooyin, pa su sorpresa, a kita for di su wowo cuater abeha cu ta alimenta di e sodo of lagrima.

“Mi a wak algo parecido na patanan di insecto, y p’esey bou di un miscroscoop mi a sacanan sin daña nan curpa”, e oftamologo Hung Chi-ting a bisa durante un conferencia di prensa.

Abehanan sudorifera of ‘halictidae’ ta insectonan chikito, di entre dos y dies milimeter, cu ta wordo haya na tur parti di mundo. Nan no ta agresivo pero si ta wordo atrai pa fluido humano, manera sodo, di unda nan ta haya humedad y salo.

Dokternan a bisa cu e bista di e pashent y e vida di e insectonan a wordo salba danki na cu e pashent a dicidi di no frega su wowo.

