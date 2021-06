Dokternan mester duna mas tempo pa comunica cu pashentnan di edad

Dokter Jenny Montiel, dokter di Fundacion Alzheimer, ta haya cu mester duna mas atencion na pashentnan di 65 aña bay ariba, cu ta e periodo unda cu e curpa ta cuminsa deteriora.

E dokter ta bisa cu e situacion ta dificil si mester haci consulta y no tin un bon comunicacion etre un dokter y su pashent, specialmente pa esnan di edad halto. Si no tin un bon comunicacion, e pashent no por haci su tratamento den un bon forma.

No ta mescos, el a splica, cu si un dokter tuma su tempo pa splica un pashent kico tur e mester haci, cu e pashent of su famia mester bay riba Google y busca e informacion.

Ta masha importante pa tin un bon comunicacion di e dokter cu su pashent pa splica kico ta e miho forma di come, con pa stimula curpa, principalmente ora cu cuminsa e deterioro cognitivo, unda ta cuminsa lubida e cosnan, debi na edad. Un dokter mester compaña e pashent den e periodo aki. Un consulta via di telefon of computer no ta bon. E ta un tipo di abuso, pasobra e pashent no ta haya e comunicacion necesario. E ta algo cu ta siña e dokternan durante nan estudio.

Pa compronde e parti di salud (cu ta hopi tecnico) mester wordo splica di e forma mas facil y pa logra esaki mester duna e pashent su tempo. “Nan mester sinti nan mes sigur y stima. Mester duna nan e apoyo necesario na e personanan vulnerable aki.”

