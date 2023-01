Diaranson duranta dia riba facebook por a tuma nota un persona cu si a sali bisa e berdad cu tin pa hopi tempo ta pasando cu tin cierto dokternan di cas ta HOPI laat pa yega trabou y atende cu pashent. E persona a skirbi riba su plataforma cu e tabatin un afspraak pa 8:15 y dokter ta cuminsa traha 8or, y pa 8:30 dokter a yame y el a bisa e dokter bon dia y cu dokter ta laat. Ta unda cu e dokter a explota y te hasta nenga di atende cu e pashent y core for di su luga. Esaki a pone cu e persona a publica su mal experencia cu e dokter di cas.

For di bon fuente nos tin entendi cu AZV ta hayando hopi keho ultimo tempo di dokternan di cas di tanto na San Nicolas y pabou ta yegando trabou 1 ora of tin biaha 2 ora laat, unda pashentnan di 8or ta sinta warda y te banda di 9or dokter ta cuminsa atende cu e prome pashet y ta dura un eterdina. Dokternan di cas cu ta cobra riba 30 mil te hasta 40 mil pa luna no ta yega na ora na trabou pa brinda e asistencia medico. No por bisa cu ta tur pero tin hopi dokter si ta puntualmente na trabou y atende cu pashentnan na ora.

Algun persona riba social media a puntra si AZV ta actual y ta haci algo riba tipo di kehonan asina cu dokternan constant ta laat na pia di trabou y of si tin control riba actonan asina.