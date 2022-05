Recientemente OE AZV a contrata dos dokter di cas nobo pa asina sigui brinda servicio medico di prome liรฑa na su aseguradonan. Ta trata aki di dokter di cas sra. I. Tromp kende a tuma over e pashentnan di dokter Dinant Esschendal (Noord) y dokter di cas sra. S. Vallejo, kende a tuma over e pashentnan di dokter Geraldine Alwani Croes (San Nicolas).

Gradicimento

OE AZV ta gradici dokter Dinant Esschendal y dokter Geraldine Alwani Croes pa tur cuido medico cu nan a brinda e aseguradonan. Ta desea ambos hopi exito den e caminda nobo cu nan a scoge pโ€™e. Na mes momento OE AZV ta haci uzo di e oportunidad pa yama โ€œbon biniโ€ na e dokternan di cas nobo, esta dokter sra. I. Tromp y dokter sra. S. Vallejo.

Dokter di cas Tromp

Dokter di cas I. Tromp a keda encarga cu e pashentnan cu antes tabata registra cerca dokter Dinant Esschendal na Noord. Awor dokter I. Tromp ta ofrece servicio na Eagle, desde su oficina na Caya Punta Brabo 17. Number di telefon ta 2801358. Dokter I. Tromp for di hopi jong a bin Aruba unda e tabata alumno di Colegio Arubano. Despues el a biaha pa Hulanda pa cuminsa su trayecto dentro di mundo medico unda el a atendโ€™e y finalisa exitosamente Hogeschool InHolland Haarlem (Medische Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken), Vrije Universiteit Amsterdam (Master Health Sciences) y Erasmus Medisch Centrum Universiteit (Geneeskunde). Na 2019 el a drenta e Huisartsopleiding Aruba pa specialisa como dokter di cas.

Dokter di cas Vallejo

Dokter di cas S. Vallejo a tuma over e pashentnan cu antes tabata cerca dokter Geraldine Alwani Croes na San Nicolas. Desde su oficina nobo, ubica na Pastoor Hendrikstraat 5, servicio medico ta sigui y pashentnan por yama pa traha cita na number 5853213. Dokter S. Vallejo ta naci na Aruba, tin 28 aรฑa y tabata alumno di Colegio Arubano. Pa cumpli cu su deseo di yuda hende, el a biaha pa Bogota, Colombia unda el a studia na Universidad El Bosque (medico cirujano) y despues a sigui e specialisacion como dokter di cas.

Invitacion AZV app

Na mes momento nos ta invita tur asegurado pa download e AZV app. Bo ta bay den Google Play of Apple App Store y type AZV Aruba pa haya e logo (icono) di AZV y cuminsa e download. Pa esnan cu ta haya cu mester di ayudo cu e AZV app, por email nos na [email protected] of por pasa na nos oficina na Rumbastraat 21 na Camacuri. Oficina ta habri di dialuna pa diabierna di 7โ€™or y mey di mainta pa cuatโ€™or di atardi. Pa mas informacion tambe por bay riba www.azv.aw of sigui nos via nos pagina di FB. Uzo di e AZV app ta facil ya cu por primi pa sende e boton di notificacion y asina continuamente haya informacion di seguro AZV.

