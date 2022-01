Diaranson 19 di januari, HAVA, e asociacion di dokternan di cas na Aruba, a presenta nan website nobo pa prome biaha na publico y prensa tawata tin e primicia. E directiva di HAVA, cu ta consisti di Joaquin van Trigt (Presidente), Aruna Singh-Tewarie (Secretario) y Aury Wever (Tesorero), a tuma palabra.

Durante e ultimo lunanan, HAVA a traha riba crea un plataforma unda ta brinda publico en general informacion amplio en conexion cu e dokternan di cas riba nos isla.

E informacion cu ta disponibel riba e website www.havaruba.org ta tene cuenta cu e rol di HAVA pero tambe di e dokter di cas den e sector di salud publico. Dokternan di cas, e specialista cu ta brinda cuido primario, ta e prome contacto pa e pashentnan. Cu un entrenamento amplio y dunando un servicio profesional, e dokter su meta ta pa brinda un nivel optimal di cuido primario unda ta pone atencion na tratamento pero tambe na prevencion.

Mirando cu Aruba y mundo henter ta den un situacion di pandemia, HAVA kier a pone tambe enfasis riba cierto temanan relaciona cu Covid-19. Riba e website HAVA ta duna splicacion amplio di por ehempel con e extra warda di e dokternan di cas en conexion cu Covid-19 ta traha. Esaki ta e number 166 cu ta un number cu por yama solamente den situacion di emergencia pa consulta cu e dokter di cas entre 7.00 pm – 7.00 am y durante henter dia den weekend.

Pa publico por compronde con un consultorio di dokter di cas ta traha y kiko ta e aspectonan cu tin cu tene cuenta cu ne, a dedica atencion debido na e tema aki. Por ehempel, kiko ta e tiponan di consulta cu por tin, pakiko por tin diferencia di horario di contacto entre dos consultorio of pakiko e POH ta hasi cierto trabou cu porta e pashent ta pensa lo ta mas bien algo cu dokter mester hasi.

E dokternan di cas di HAVA no ta solamente activo den nan consultorio pero tambe ta participa den diferente comision unda cu den cierto di nan tin tambe colaboracion cu otro stakeholders. E trabou aki tambe ta forma parti di e esfuerso di e dokternan pa mantene y mehora e nivel di cuido pa nos hendenan.

Contacto cu bo dokter ta importante, pa e motibo aki por acudi tambe riba e website di HAVA pa informacion actual tocante e horarionan di contacto y con por contact bo dokter di cas.

HAVA su website nobo ta disponibel den 4 idioma pa por minimalisa cualkier barera di idioma y pa por facilita e comunicacion cu e comunidad di Aruba mas miho posibel.

Pa mas informacion tocante e website nobo di HAVA, bishita esaki riba www.havaruba.org. HAVA tambe tin un pagina di Facebook “huisartsenaruba” y YouTube “HAVA Aruba” unda por haya informacion actual y videonan di HAVA.

