Dokternan di cas cu servicio adicional en conexion cu Covid-19

Aruba y mundo completo ta den un situacion di pandemia desde comienso di 2020. E mundo di cuido ta yuda incansablemente e comunidad y nan pais pa por maneha e situacion na un manera profesional, servicial y cu atencion pa e hende.

En conexion cu e situacion di Covid-19, dokternan di cas na Aruba tin un servicio adicional pa comunidad di Aruba. E servicio aki a wordo introduci un aña pasa. Prome cu e pandemia y tambe awor den e situacion di Covid-19, e dokternan di cas tin un rol importante como e prome punto di contacto pa pashentnan.

Basa riba e hecho cu un hende por tin sintomanan pisa door di e virus y/of mester ayudo agudo si e tin Covid-19, e dokternan di cas di Aruba a dicidi pa amplia nan servicio pafo di oranan di trabou. E servicio adicional aki ta wordo brinda di 7:00 pm te cu 7:00 am den siman y henter dia den weekend y ta unicamente pa pashentnan di Covid-19, diagnostica cu e virus, y/of ta un caso di emergencia unda un pashent tin sintoma severo di Covid-19. E pashentnan aki por yama cu e number 166.

Si un pashent ta positivo pa COVID-19 su dokter di cas ta tuma contacto cune via telefon pa haci un evaluacion di e pashent. Aki e dokter ta dicidi si e pashent mester haya un meter pa midi e oxigeno di e pashent. E pashent ta wordo instrui dor di e dokter di cas con pa usa esaki y e momento cu e bira un situacion alarmante pa asina yama e dokter di cas, durante ora di trabao e spoedlijn of cu e number 166 si ta den siman entre 7’or di anochi y 7’or di mainta of den weekend.

E dokter di cas cu ta atende cu e yamadanan ta evalua na telefon e situacion di e pashent usando hopi biaha informacion di e meter di oxigeno. Dokter ta dicidi si mester plania un bishita pa por evalua e caso personalmente of pashent por warda te e dia siguiente pa por hanja bishita di su mesun dokter di cas. Si un bishita personal ta necesario, e dokter por consulta cu coleganan specialista na Horacio Oduber Hospital si e pashent mester wordo interna of no. Pa haci e bishita na e pashent dokternan di cas ta haci uso di Rode Kruis pa asina yuda e dokter bisti su paña di proteccion pa asina e dokter no keda contagia cu e virus. Rode Kruis ta encarga tambe cu e logistica ora di bishita un pashent y ta aporta riba diferente otro tereno manera suministro di oxigeno of den caso cu mester aplica CPR riba un pashent. E dokternan di cas ta sumamente contento cu e colaboracion durante nan servicio adicional en conexion cu Covid-19 y kier gradici Rode Kruis pa esaki.

Si un pashent tin cualkier pregunta of necesidad pa ayudo medico cu por wordo atendi durante e orarionan normal di oficina di dokter dus cu no ta cai den e categorianan anteriomente menciona, e pashent por libremente tuma contacto cu nan dokter durante oranan di oficina di dokter.

Pa por keda informa tocante desaroyonan encuanto dokternan di cas na Aruba, por bishita nan pagina di Facebook: Hava Aruba.

