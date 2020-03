Dokternan di Aruba ta pidi comprension den cuadro di interes general

Pa minimalisa e riesgo di contagio di coronavirus, desde e siman aki a trece cambio den loke ta citanan cerca e diferente specialistanan. E dokternan di cas tambe a adapta nan orario di brinda servicio pa asina contene y minimalisa contagio social y asina proteha e grupo di riesgo y nos grandinan.

E policlinicanan di e specialistanan lo NO ta cera, sino a adapta e orarionan di cita pa asina por practica distanciamento social. Corda cu no ta recomendabel pa tin patientnan sinta hunto den areanan di espera. Den caso cu cancela bo cita na e clinica lo tene e cita cu e dokter via telefon. Pero sigur lo keda mira patient na e policlinica si en caso pa nan enfermedad e ta esencial. Pues lo pasa door di cada caso y dicidi si por extende e cita pa un otro dia of si e ta esencial pa mira e patient na e policlinica. Cuido di emergencia lo keda na vigor manera semper. Lastimamente ta nifica cu lo por sosode cu mirando cu bo cita no ta di urgencia, mester warda un tiki mas prome cu bo consulta cu e specialista.

E mesun medida nan tambe ta aplica pa mayoria dokternan di cas. Algun di nan a cancela e asina yama “inloopspreekuur”. Pero loke si ta keda na vigor ta mira patientnan riba aspraak pa asina mantene e area di espera menos yen posibel. Esaki no ta nifica cu bo dokter di cas no lo ta disponibel of cu e clinica ta sera. Pero ta adapta forma di brinda cuido aplicando distanciamento social.

Si bo tin sintomanan di coronavirus manera keintura, tos seco of problema pa hala rosea por fabor tuma contacto cu 280 0101. Pa cualkier pregunta tocante bo cita bo por tuma contacto libremente cu e clinica di specialista of bo dokter di cas.

Tur dokter y specialista ta compronde cu e medidanan aki por resulta den frustracion pa hopi patient y ta spera di por conta riba boso comprension den cuadro di interes general di comunidad di Aruba mirando e situacion dificil cu nos ta aden.

Por ultimo nos kier a hasi un yamado na comunidad henter pa tuma e medidanan aki na serio y minimalisa bishita na Hospital y na dokter mas cu ta posibel pa asina contene y minimalisa riesgo di contagio. Hunto nos lo vence riba e coronavirus.

