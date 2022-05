Internacional: ta calcula algo mas cu 600 caso rond di mundo for di october 2021. Tin un pensamento cu kisas esaki por tin algo di haber cu Covid -19, pero a mucho tempran pa bisa esaki. Kisas ta un virus nobo tambe cu ta circulando. Na Reino Uni a identifica 197 caso y na Merca 180 caso. Tin di e casonan a bira serio cu mester a interna muchanan den hospital. Casonan di inflamacion leve di higra bou di mucha, no ta algo di sorpresa. Pero mirando cu esaki ta subiendo drasticamente door e inflacion a bira severo, ta algo alarmante. E test di sanger a releva cu e problema ta otro for di e virus hepatitis A,B,C,D y E. Mester sigui haci mas estudio pa determina kico precies e virus nobo aki ta.

Comments

comments