Dokter ta collapse dilanti su pashentnan

BEIJING, China- Un dokter na China a sufri un collapse dilanti di su pashentnan y a muri un rato despues. E tabata tin 18 hora trahando, segun The Epoch Times a sigura.

Zhao Bianxiang, di 43 aña, tabata traha den e unidad di cuido respiratorio den e hospital di e districto di Yuci, den e ciudad di Jinzhong, di e provincia Shanxi.

Zhao a cuminsa traha 6 ‘ or di atardi di 28 di December y el a cay den otro rond di merdia di dia 29 di December mientras e tabata atende su pashentnan. Aunke cu el a wordo hiba cu urgencia pa e unidad di cuido intensivo, su coleganan no a logra salba su bida.

Su mayornan, ambos den nan 80 aña a wordo yama pa nan pasa nan ultimo momentonan cu nan yiu. E muhe a fayece door di un sangramento parcial den su celebro riba e mainta di dia 30 di December. No ta mucho cla si e oranan largo di trabao di Zhao a contribui na su morto.

Su coleganan a describi’e como un persona trahado cu nunca tabata rechasa un peticion di yudansa si e wordo pidi y cu Zhao tabata dispuesto di colabora hasta ariba su dianan liber.

Casonan di exceso di trabao ta algo frecuente na China. E agencia Xinhua a raporta cu na December 2016, casi 600 mil persona tabata “sobrecarga di trabao”, un estado den cual ta describi un malesa serio debi na e stress menta, oranan largo di trabao of tension fisico causa door di esaki.