Dokter Richard Cullimore di Suriname lo kier engrandece homoepatia na Aruba

Dokter Richard Cullimor di Suriname lo kier bin engrande e homeopathie na Aruba. E ta elabora mas ariba esaki.

E dokter ta representa ta Suriname, pa laga mundo sera conoci cu e tradicion di Suriname y dokter Cullimor ta un di e mihonan na mundo. Tur loke tin di haber cu yerba, e ta siña e personanan con pa haci uzo di yerbanan, E la bin aki ariba invitacion di Dr. John Croes, di clinica Kundalini, pa siña e poblacion y tambe pa trata e personanan contra di diferente malesa.

MALESA DEN CARIBE

E problema mas grandi di Caribe ta obesidad, reuma, jicht y presion halto. Tambe tin hopi persona cu ta lam, y nan lo kier siña cana. E problema di e cuminda di awendia no ta manera antes mas.

E Sistema di bida di awendia, unda cu hendenan no ta haci movecion mas. Muchanan di awendia ta wordo hopi verwend. Mama y tata ta traha y esaki ta trece problemanan cun’e, ora cu ta come hopi afo.

Dokter Cullimore a bisa cu tin diferente tipo di thee cu ta yudabo pa baha peso. Aki na Aruba e pro bay hopi mas facil. Tin varios facilidadnan deportivo, e persona por bay lama. E distancia na Aruba ta chikito, e ta un isla chikito.

E bedoeling ta pa bay duna charlanan, pa traha hutno cu dr. John Croes, y tin hopi yerba aki den region y por haci bon uzo di e yerbanan aki.

Na Suriname e problema aki ta bou control, door di siña e hendenan pa come mas saludabel, no mucho cos dushi, controla e comemento di cosnan zoet. E problema na Suriname ta menos cu na Aruba. No tin mucho persona mas cu ta sufri di presion halto of diabetis mas na Suriname. Tur hende lo mester bay bek na e tradicionnan. Antes hendenan tabata come mas saludabel, y bo no ta haya hende cu problemanan di salud manera awendia.