Documentario “Tres Muhe” na Academia di Bellas Artes Aruba

Ateliers ’89 conhunto cu Universidad di Aruba y Travelling Caribbean Heritage, ta presenta Diadomingo anochi 30 di September pa 7pm, den jardin interior di Ateliers ’89 Academia di Bellas Artes Aruba na Dominicanessenstr 34.

E pelicula titula ‘Tres Muhe’ta trata sclavitud y libertad. E ta un pelicula /documentario di Ida Does

Cu Ellen-Rose Kambel (investigado), Valika Smeulders (experto herencia cultural) y Marian Markelo (winti priestess) como protagonista principal, e documentario aki ta un yamada cinematografico pa e reconocimento di e historia di sclavitud den e memoria Hulandes. E momento cu investigador Ellen-Rose Kambel a topa cara cara cu e potret di e doño di su antepasadonan sclavisa, lo semper keda den su mente. E ta forma e comienso di un buskeda ferviente pa su historia familiar. E ta reconoce cu personanan den esclavitud ta permanece desconosi. sin historia biografico. Kambel ta hasi tur cos posibel pa yega mas cerca na e bida di su antepasadonan esclavo. Den e pelicula esaki ta conduci na un encuentro no anticipa cu e desentientenan di e doño di su antepasadonan esclavo. Valika Smeulders ta guiado di tour di e centro historico di Den Haag, unda cu regularmente e tin descubrimentonan nobo di e storianan personal cu a tuma lugar patras di e mahestuoso fachadanan. E paisahe urbanisa ta conecta estrechamente cu e siglonan di traficacion di esclavo y sclavitud. E siglonan eynan a laga atras un herencia spiritual cu ta bira visibel pa medio di e resamento, cantamento y ritualnan cu Marian Markelo ta comparti cu nos.

E documentario Tres Muhe ta un expresion di e movicion mundial, unda cu hende color scur y di otro colornan ta extrae forsa y orguyo for di nan historia

Tocante e Directora: Ida Does a nace na Surinam y a traha na Hulanda, Surinam y Aruba como docente, periodista y trahado di pelicula documentario. Su trabou ta consisti for di temanan di historia (colonial), arte, cultura y husticia social. Desde 2007 e ta trahando como trahado di pelicula independiente y su peliculanan a ser premia na festivalnan internacional di cine. Na 2017, Does a ricibi e premio pa miho director femenino, di color, for di CineFam na e CaribbeanTales International Film Festival na Toronto (Canada). Ademas su pelicula ‘Amsterdam, marcanan di sucu’ (2017) a ricibi na Toronto e premio pa mihor documentario.

Opinion di prensa tocante Tres Muhe: Ida Does a logra paketa algo indescribiblemente horibel den algo bunita. Claire Schut, escritora (Joop.nl)

Opinion di prensa tocante Amsterdam, marcanan di sucu:Un documentario pionero, cu ta combati ignorancia. Hans Beerenkamp, NRC Handelsblad

Lo recauda cu e entrada di Afl.10,=, un contribucion na Ateliers ’89.

Comments

comments