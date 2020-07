Docentenan y Mayornan di Paso pa Futuro a haya otro golpi di minister pa cambiamento di klas pa SPO

Diahuebs merdia Miriam Vd Biezen cabesante suplente di Scol Paso Pa Futuro a yama un conferencia pa informa cu mayornan cu nan muchanan ta den klas 6 tin cu bay SPO na Santa Cruz. Esaki ta un siman prome cu scol cera e mayornan ta haya tende e anuncio aki tin algun algun alumno cu por yega na e exigencia aki nan tin 13 aña.

Sra vd Biezen a menciona cu tin 14 alumno cu no por bay SPO pa motibo nan no ta cla pa edad y ni e parti social emocional. Mayor ta scoge pa nan yiu keda scol pa haya un aña mas di guia y bira mas fuerte riba tereno emocional, riba tereno social emocional e alumno no ta cla. E muchanan aki tin chens cu nan ta wordo geter y tin consecuencia di tuma e caminda robes dirigi riba criminalidad, riba tereno di cosmitivo nan no ta cla debi cu nan tin un retraso di 2 aña, debi nan no ta cla pa bay un scol ainda cu ta dirigi pa un profesion, debi e muchanan no lo compronde kico ta exigi di nan, y na nos scol nos por mustranan.

20 di Juni team paso pa futuro tabata tin un reunion cu minister caminda a palabra cu scol ta keda na edificio na Playa, a puntre riba algun punto y a bisa si. Minister a menciona cu mayor por scoge pa e mucha keda e scol. 22 Juni a haci e trabou di puntra mayor y conseho di maestro y aki a manda e carta 23 Juni pa e aña escolar nobo. 1 Juli ta haya un carta cu tur mucha di klas 6 tin cu bay, tin ta haya cu esaki ta zona un boycot. Mayor ta mira cu e muchanan no ta cla ainda asina Sra Miriam vd Biezen a menciona.

