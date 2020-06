Docentenan preocupa di Colegio San Nicolas ta urgi minister pa mustra cu ta anula e MB

Comision di docente preocupa di Colegio San Nicolas, cu ta representa mayoria di e cuerpo di docente, a tuma e decision di bay publico pa medio di prensa. Nos ta urgi su Excelencia Minister Lampe pone preto riba blanco cu ta anula e MB manera priminti publicamente via su canal di media social y via sindicato SIMAR y durante dialogo cu docentenan di Colegio San Nicolas dia 11 di juni 2020. Minister mes a bisa cu lo trek in e MB pasobra a keda algun palabra cu ta stroba e dialogo. Tin hopi mas palabra den e MB cu ta stroba un dialogo y nos a trece e puntonan aki su dilanti den e prome dialogo, pues Minister ta na altura di esakinan. Diaranson 24 di juni, nos a ricibi e di 3 MB firma, esaki ta bay contra di su mesun palabranan. E prome MB e no a dialoga cu nos, e di dos MB el a firma prome cu a dialoga cu cuerpo di docente y e di 3 MB ta consisti gran parti di e 2 MB. Di e di tres MB el a saca parti chikito di un frase afo siendo cu Minister ta anuncia publicamente cu lo anula e MB. Asina aki nos no por bay den un dialogo sincero, pasobra den su MB tin algun decision tuma caba y nos ta bou di impression cu tin hende nombra caba pa cierto posicionan.

Nos ta desea pa minister:

1. Anula e MB, y ban sinta hunto pa dialoga.

2. Mantene e rector actual te october pa yuda cu e proceso pa eligi un rector y conrector nobo. E rector actual su trabou ta poni pa termina october 2020.

Motibo pa anula e MB;

1. Nunca tabatin un dialogo sincero cu tur e stakeholdernan, tur decision a wordo imponi y no dialoga.

2. No mester di un team di maneho of un team di coordinacion pa maneha Colegio San Nicolas. Nos mester un rectorado cu ta consisti di personanan cu tin experticion di enseñansa.

3. Minister a priminti di pone un fecha di vencemento den e MB pa un aña, pero no tin niun fecha den e MB.

4. No mester di un MB pa papia riba enseñansa bilingual. Colegio San Nicolas ta dispuesto pa dialoga riba enseñansa bilingual.

5. No a inclui personal cu experiencia di Colegio San Nicolas den imponemento di un posibel fusion cu un stichting pa enseñansa bilingual, mientras cu nos mes tin hende cu expertisio den cas.

6. Nunca nos como docente a ricibi un presentacion di documento di PEN2030 di cual ta menciona den e MB.

7. No tin niun representante di Colegio San Nicolas den coordinatieteam cu ta para den MB y cu den anexo ta para cu ta consisti di personal di Het Schakel College (Stichting Combina) y personal di minister. Siendo cu e coordinatieteam aki lo tin den su encargo e selectieprocedure di e Interim- managementteam y managementteam lo prepara selectieprocedure pa un rector nobo. Maske Minister kita e palabra overname y e palabra fusie cu Stichting Combina e parti aki pa nos duidelijk ta mane un overname si tin hende nan nombra caba den e coordinacion y a laga Colegio San Nicolas un biaha mas afor.

8. Stichting combina tin otro vision compara cu Colegio San Nicolas.

Comunicacion ta na prome luga como un randvoorwaarde pa despues crea draagvlak di tur stakeholder (docente, mayor, alumno)

Nos kier dialoga manera minister a bisa publicamente, dialoga for di scratch, sin imponemento. Nos kier amplia e posibilidadnan pa nos muchanan na Colegio San Nicolas na un manera accesibel pa tur mucha. Manera tur hende sa nos a keda purba na dialoga cu Minister y kier purba keda dialoga cu ne pero na un manera sincero pa hunto por yega na un acuerdo cu lo beneficia tur mucha. Nos tin speransa cu lo yega na un dialogo sincere.

Comision di docentenan preocupa di CSN

