Docentenan lo tin miho proteccion huridico den un fundacion

Tin diferencia opinion ariba e proyecto di cambia scolnan publico unda cu nan lo cay bou di un fundacion, segun presenta recientemente pa minister di Enseñansa, drs. Rudy Lampe. Sr. RIcardo Croes, parlamentario pa partido RED ta splica mas ariba esaki.

Sr. Croes a splica enfaticamente cu e intencion no ta pa perhudica niun hende. Mas bien, ta wega politico ta wordo hunga. Niun hende lo gana ni perde si e decision aki no wordo tuma. Niun hende no a haya e statuutnan pa wak, ya cu nan lo haya e statuutnan pa mira prome cu nan dicidi pa mes, si nan ta bay pa e cambio.

Mas aleu, Sr. Croes a splica cu Sr. Vinkmans pa medio di un Powerpoint a duna un splicacion tocante e diferente procesonan pa pasa di scol publico pa un fundacion, segun Sr. Croes. Durante e ultimo reunion cu e docentenan di Scol Basico Washington, e tabata duidelijk treci dilanti, cu esaki no tabata e caso na e momento ey. Si esey tabata e caso, e docentenan lo a haya oportunidad pa trece nan reclamo dilanti, ya cu tru esaki ta den proceso ainda.

Den e reunion a trece dilanti cu docentenan lo haya e chance pa pone algun reclamo, pa bay di acuerdo cu nan lo haya e statuut pa wak, prome cu bay di acuerdo. E maestronan a haya un tegenwerking, y e motibo, segun Sr. Croes, ta cu campaña politico no a caba dia 22 di september. Minister di Enseñansa a splica cu e Fundacion no ta bay perhudica e docente, mas bien e ta yudanan, ya cu ta bay depolitisa enseñansa.

Programa di Stichting ta disponibel pa tur hende wak riba e facebook page di partido red democratico, caminda cu por aprecia cu gobierno ni Minister lo tin ni un intencion pa perhudica docentenan cu esaki.

Motibo di e fundacion, ta cu p.e. tur locual ta pasa via di gobierno, tur material, tur cos cu scol mester, pavia cu e ta scol publico, semper gobienro ta hay’e ta paga 3 biaha e prijs, ya cu comerciantenan tin cu warda pa nan placa, y scol ta haya e material laat. Den un fundacion, no tin e burocracia di 90 dia, manera den gobierno. Tin diferente motivonan pa trece un fundacion, entre otro, siendo cu aunke lo ta funcionando caba na Hulanda y Corsou e intencion no ta pa copia nan sistema.

Den caso di SKOA y SMOA nan ta den un stichting caba, te aworaki no tin ni un keho cu e scolnan aki lo cay den mal maneho y tur esaki lo mester tuma na cuenta caminda cu stichting pa scol di gobierno lo ta algo positivo.

Finalmente parlamentario Croes a señala cu gobierno tin un procedura cu ta tuma su tempo. Tur e fundacionnan ta haya subsidio di gobierno. E diferencia ta cu bou di un fundacion, den un forma huridico na mes por yega na otro sumanan cu nan mester pa nan maneho. Un scol publico ta practicamente prohibi, e ta contra ley pa e scol publico mag haci algo, apart di e subsidio pa e yega na placa. E ta contra ley. Asina mes, a ‘kijk door de vingers’, unda cu comision di mayornan ta haci ‘rare sprongen’, cual ta necesario pa yega na placa, ya cu e no ta cubri pa ley.

Bou di un fundacion, e forma di genera placa pa e fundacion, ta mas amplio, tin mas posibilidad,cu esun cu ta cay bou di e scol publico, cu mag, pa ley, solamente ricibi e subsidio di gobierno, sec. Ya caba ta dos ehempel cu ta mustra kico por ta e beneficionan pa bay over na un stichting.

Pero si bay over na e fundacion, despues cu e docentenan haya e statuutnan pa wak, y nan ta realisa cu si ta si of ta no, eynan ta e momento crucial unda cu decision ta cay, ya cu gobierno no tin poder pa implementa nada. Parlamento tin e funcion pa controla, nan lo studia e posibilidad aki, caminda cu ni docente, ni pueblo, ni muchanan lo wordo afecta den ningun forma.

E cambio di un scol publico pa un fundacion, esaki lo no afecta e posicion huridico di e docentenan. E oferta cu ta wordo haci ora bay over na e fundacion, ta garantisa un ‘gelijk gestelde ambtenaren via contract’. Cu esaki, docentenan por pidi den nan acuerdo nobo, den e fundacion, pa e LMA ta aplicabel.

Algo cu ta confuso ta cu e ley di ambtenaar su proteccion ta limita. E ley cu ta sali for di Burgerlijk Wetboek, e derecho ariba Eerste Aanleg y Hoger Beroep y Hoge Raad, cual e ambtenaar no tin den LMA. Den otro palabra, tin miho posicion huridico den un fundacion, segun Sr. Ricardo Croes, parlamentario di partido RED.

