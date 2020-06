Docentenan di SPO disgusta con Minister ta hisa benta sin dialoga

Sra Josephine Albertus di sindicato SIMAR diabierna merdia a keda yama pa scol SPO na Santa Cruz unda tin cantidad di scol ta yamando e sindicato pa ayudo, esaki ta relaciona cu e docentenan di SPO a haya tende cu nan lo tin cu manda un par di klas pa SPO Brazil mirando cu minister kier pa Paso pa Futuro un parti di e muchanan bay e scol eynan pero no tin luga. SPO Santa Cruz no por tuma nan y esaki a haci cu e docentenan mester a pensa duro riba e solucion y ta un sorpresa. Atrobe no tin un comunicacion no envolvimento ta djis hisa benta y bin cu diferente decision unilateral, Sr Albertus a bisa cu ta un berguensa y falta di respet pa maestronan pasobra nos sa cu for di tempo cu COVID a drenta scolnan a cera y hopi mucha no a haya e les cu nan mester a haya y scol a habri bek y no a bay bon tampoco y a bisa pa cuminsa remedia y enbes e docentenan usa e tempo pa inventarisa kico e muchanan a haya y mira kico otro por duna y tin cu caba awor e docentenan tin cu bay traha duro riba otro cos pasobra minister a bin unilateralmente cu un cambio cu muchanan di paso pa futuro cu mester extra yudansa special y extra cariño y ta un falta di respet. E edificio cu nan ta aden awor aki na Playa un edificio hopi bon y nan tin cu sali debi cu tin otro destinacion y no ta full scol tin cu bay debi cu mita tin bay un otro scol y otro mita un otro caminda. Docentenan a bisa cu nan no ta di acuerdo cu e decision aki y nan ta cansa. Nos tur por corda cu for di aña pasa minister kier a fuser caba SPO Santa Cruz hunto cu Brazil y a para duro debi nan alumnonan tambe ta special y mester extra guia y asina e no ta bay pa uni e scolnan hunto.

Sra Albertus a menciona cu e docentenan di SPO no ta mira e motibo cu tin cu saca nan alumnonan for di e scol pasobra ta un plan ora cu e prome klas bay Brazil, y e di dos y tres klas cu keda y ora wak despues di tempo SPO Santa Cruz no ta existi mas y aña pasa a boga y duna e motibonan y motibonan tabata cu base cu e scolnan no por bay hunto y awor aki ta mira tog di busca manera di buta dos scol hunto, unda muchanan di paso pa futuro cu ta basico bay hunto cu ta SPO y esaki no ta logico.

Comments

comments