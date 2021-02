Docentenan di EPI a pone trabao plat awe mainta pa motibo di falta di pago di ‘overuren’

Awe docentenan di Colegio EPI a pone trabao abao pa un rato pasobra dia 22 di januari nan a entrega un carta cu preocupacionnan tocante overuren. Nan tin preocupacion cu overuren di aña escolar pasa no a wordo paga ainda na docentenan. Minister di enseñansa ta bisa cu e no ta paga overuren, y tambe EPI a mira e situacion cu Colegio San Nicolas a pasa aden, y tur esaki a trece preocupacion pa area di ciencia y tecnologia na EPI.

Nan a informa nan gerencia cu simester nobo ta bay habri, lo tin rooster nobo y tarea di maestronan ta bay cambia, mirando esaki, maestronan kier haya dos opcion unda si nan kier pa nan draai overuren e aña aki atrobe pa garantisa enseñansa cu e studiantenan merece. Tin dos condicion na dje: overuren di aña escolar pasa mester wordo paga pasobra nan a wordo traha, y dos, nan mester duna e docentenan un garantia di ‘bevoegd gezag’ cu na momento cu draai overuren cu esakinan despues lo wordo paga tambe.

Si nan no por cumpli cu e dos opcionnan aki, e maestronan ta suplica na nan pa mantene nan mes na jaargemiddelde cu bo ta djis traha 32 ora, ‘y te dia di awe esaki no a wordo cumpli cu ne ainda, y mirando cu nan no a cumpli cu niun sugerencia di nos, awe nos a dicidi cu nos ta bay den accion awe riba prome dia cu simester nobo mester start,’ un docente ta expresa.

Actualmente e docentenan ta para pa esnan concerni cumpli cu loke ta wordo exigi y duna tarea sin overuren, dus na Directie Onderwijs, pa minister, DPS, Inspectie, tur concerni y cu tin influencia pa dicidi riba esakinan.

E situacion no ta overuren so, segun Josephine Albertus di SIMAR ta bisa, pa hopi aña caba e scol ta trahando cu materialnan bieu, nan ta papia di inovacion pero no tin material nobo. E aña aki hasta a baha ora di praktijk anto esaki ta un scol di ofishi. “Minister ta papia di inovacion pero ta perhudica muchanan, placa no ta wordo hinca aden, no tin inversion, y docentenan tin cu haci magia pa percura e enseñansa keda na calidad y no ta husto.”

