Docentenan di Colegio San Nicolas ta pone trabao plat atrobe pa falta di pago

Awemainta SIMAR a yama un rueda di prensa urgente unda hunto cu docentenan di Colegio Arubano San Nicolas, nan a sali pafo riba un otro ‘walk out’ atrobe. Presidente di Simar, Josephine Albertus ta splica cu lamentablemente nan ta aki atrobe, dos siman despues cu tur e situacion y incentidumbre a cuminsa cu Colegio San Nicolas. Ainda no tin claridad segun SIMAR.

Desde awe, docentenan no ta bay traha ningun ora masa cu ta surprasa 27 ora, esey kiermen cu tin klas cu no ta bay haya les cu nan mester, nan no por cuminsa cu nan profielwerkstuk y no lo haya guia pa examen venidero. “No ta cu docente no kier. Desde 20 di Augustus docente ta dunando di nan mes gratuito anto cu bon curason, bisa cu lo warda pa claridad, pero te ki dia mester warda pa claridad? Ainda no tin claridad y esaki no por, ta falta di respet. Mayornan tin cu para hunto cu docentenan pasobra docentenan no ta parando pa nan derecho so, nan ta para pa derecho di boso yiunan tambe cu ta bin scol kinan”, sra. Albertus ta splica.

Sra. Albertus a splica den placa chikito kico e situacion ta mirando cu semper ta bisa cu ta ‘docentenan ta fastioso y malcria ta manifesta atrobe’ pero esaki no ta asina. Tur cos a inicia 21 di October unda docentenan a acerca sindicato SIMAR, a purba di yuda e docentenan pa haya claridad y 22 di October tabata e prome reunion hunto cu SIMAR. Riba 26 di October tabata tin un di dos reunion unda cu tur hende por corda cu a bay Bestuurskantoor hunto cu representante di docente, pa reuni cu Minister President.

27 di October nan a ricibi un carta cu 30 di October docentenan lo wordo paga, tur hende tabata contento, docentenan a bin traha bek y les a sigui normal. 30 di October a yega y docentenan no a wordo paga, a purba yega na palabracion pa wak kico a bay fout. 1 di November a yega un carta atrobe bisando cu 2 di November e placa lo pasa, pero esaki ainda no a pasa cu te ainda cierto docente no a haya nan pago, otronan a haya 25%. Te awe ainda docentenan no sa kico a wordo paga pasobra no tin claridad riba nan oranan, nan no a haya un payslip of claridad riba con nan oranan ta hinca den otro.

Situacion no tin urgencia pa DPS

Ayera SIMAR a sinta cu dos representante di docente di Colegio San Nicolas, nan a mustra sindicato cu nan a haci nan trabao, nan a cumpli y manda oranan, nan a haci tur cos posibel pa asina e docentenan por wordo paga. Ora tur cos a yega na DPS, eynan ta unda e problema ta sinta segun sra. Albertus.

MT kier bay sinta mayan, mientras tin dos siman bezig caba, kiermen cu e situacion akinan no tin urgencia pa gerencia di DPS, “esaki ta algo cu no por”, segun sra. Albertus. E docentenan kier un overzicht di e oranan y kier sa ki dia lo wordo paga. “Te ki dia docentenan tin cu sigui traha sin haya claridad riba nan oranan, pasobra e no ta posibel, e no ta husto tampoco, y con docentenan ta bay wordo proteha pasobra fin di aña escolar ora alumno no bay over, ken ta haya e culpa atrobe? E docente”, sra. Albertus ta splica.

