Docentenan di Colegio Arubano a no tin confiansa den directiva di SVOA y a pidi nan retira

Docentenan despues di un Algemeen Lerarenvergadering a bay den un accion na Colegio Aruba. Everick Rincones, docente di Spaño na Colegio Arubano (CA) a hiba palabra den nomber di su coleganan, como president di ALV, pa splica e motibo di nan accion cu a haya apoyo di sindicato SIMAR.

Nan tabatin un reunion cu Stichting Voortgezet Onderwijs Aruba (SVOA) durante cual a entrega un carta. Nan mal contento ta pa e forma con e directiva a sali for di e reunion sin coy e carta pa bay cu ne. Un actitud poco profesional di nan parti, Rincones a bisa.

Den e carta nan ta expresa nan malcontento cu e directive di SVOA cu a sinta aña pasa y cu a constata cu riba diferente area no ta cumpli cu e principionan di Bon Maneho y Good Corporate Governance. No ta trata e docentenan den un forma profesional y cu respet. Ta impone nan puntonan sin sinta na mesa y dialoga cu e cuerpo di personal. Ni ora cu manda nan sugerencia, ta djis sigui na caminda “ciegamente”.

Loke cu a cuestiona den e carta tambe ta e hecho cu tin personal trahando pero te ainda no a regla nan contracto.

E directiva tin 11 luna sinta caba y loke ALV a constata ta cu e miembronan a pone atencion na otro proyectonan bou di e Stichting manera Mavo y Scol di Teologia, pasobra nan ta bisa CA ta bon. Esaki sinembargo ta ataca e docentenan. Door di no tuma decisionnan necesario y na tempo, awo cu ta finalisando un aña escolar ainda e directiva no tin un vision stipula. CA no tin un posicion mas den comunidad como instituto educativo, manera antes. “Esaki ta lamentabel.”

Te ainda e directiva no a ni inscribi nan nomber na Camara di Comercio manera ley ta prescribi pa nan por haya nan autoridad, pa atende cu asuntonan financiero di e scol. E consecuencia awor ta cu e directiva no por ni firma pa e relato anual di e fundacion, cu Central Accountantsdienst por keda sin aproba e cuenta anual, cu por trece na peligro e subsidio cu CA mester haya di Gobierno.

Pa e motibonan aki, a retira confiansa di inmediato den e directiva y ta pidi nan pa tuma nan retiro.

Josephine Albertus a splica cu na inicio di e siman aki,e docentenan a acera SIMAR cu nan preocupacionnan. Nan tabata na altura di iregularidadnan y ta contento cu e docentenan a para pa nan derecho y enseñansa en general na Aruba.

