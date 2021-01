Docentenan a uni cu otro pa demostra sosten na e werksternan cu nan pan ta na peliger

Sr Vladimir de Cuba cabesante di St Aloysius School diabierna mainta a splica cu gran mayoria di personalnan di scol di SKOA ta preocupa pa cu e situacion actual pa loke ta e posicion di e personalnan di limpiesa, y tal motibo a haci un demostracion pasivo y mustra cu mas tanto e union y sosten na nos personal di limpieza. Pa algun tempo caba e situacion ta tenso debi cu no tin un bista cla y defini kico ta e futuro di nos personal di limpieza y manera tur hende sa cu desde aña pasa na Maart Aruba a drenta den un situacion dificil di e pandemia y awor aki mas cu nunca si tin algo bon cu a pasa den e covid ta cu hopi hende escencial pa e personal di limpieza ta.

Nos scolnan ta primordial y bo no por faltanan un dia pasobra e scol ta grandisimo y bo ta hayabo cu dos personal so y tin scol ta un so tin. Si 90 werkster si e situacion bay empeora cu nan wordo retira no por sigui paganan y nos scolnan of esnan mas ariba ta realisa cu nos scolnan no por habri, debi cu e parti di higiena di e scol ta cay completo. Pa es motibo nos a demostra nos sosten cu nos como docente t’ey pa nan y locual nos ta boga pe cu di un manera pa otro esnan cu tin e papel pa tuma e decision mas clave pa yega na otro na mesa y tira awa den e biña pa yega na un decision. Nos no por permiti nos scolnan dal cera debi cu no tin e parti di limpiesa, e parti di higiena ta garantisa. E higiena mester keda garantisa mas cu 150 %.

