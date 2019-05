Docente di Ibero acusa di a viola studiante

E discusion di casonan di abusonan sexual di mucha, menornan di edad, ta algo cu tin hopi hende preocupa. Tin ora pa falta di prueba, e malhechornan ta sali liber. Pero na Aruba, ainda den siglo 21 ta existi e cultura di miedo, di berguensa. Mucho preocupa di kico otro hende ta pensa.

Asina tambe a yega na nos mesa di redaccion, un otro caso di violacion cu a tuma luga. Esaki ta algo cu nos tin basta tempo caba ta investigando, y tanten cu nos no tabata tin e pruebanan, no por a trece e caso aki den claridad di dia, mirando cu e ta un caso hopi delicado. Pero mirando cu a logra recolecta suficiente prueba, ta trece esaki na conocemento di comunidad henter.

E ta un caso cu a tuma luga dia 16 di maart, despues di e evento di Aruba Doet, na dicho scol. Ta trata di un caso hopi serio, caminda cu’n docente di IT, di Ibero American High School, lo a viola un alumno di dicho scol. Un alumno di solamente 15 aña. No por duna mucho detaye di e victima, door cu su estado di salud ta hopi delicado.

E mucha muhe cu a wordo viola a confia den un amiga di dje, via whatsapp, y tambe el a confesa via telefon na mama di e mesun amiga aki. Y tambe el a confesa personalmente na un otro amiga. E mama di un di amiganan aki, a opta pa no keda keto. Tabata kier a hiba e mucha dokter, pero e mucha tabata tin miedo di su mama, den sentido di cu e no kier pa su caso bira un problema, mirando cu nan tin basta problema caba den famia. E no kier pa su problema ta un carga mas. E ora e mucha a bisa cu e lo papia cu su mama, cual a sosode tambe. pero e mama a opta pa no haci nada, for di prome instante caba. Scol a bin haya sa di loke a pasa, y a opta pa tapa esaki.

Autoridadnan a wordo avisa, door di e mayornan di e amiganan na kende e mucha a confesa loke a pasa, pero nan por papia cu e muchanan ainda, door cu mester tin un keho oficial, cual no tin ya cu e mama no kier haci esaki.

Supuestamente Jeugd en Zeden Politie mester a meld na Voogdijraad, pasobra cu nan ta e prome instancia cu por meld na nomber di e mucha.

Tin message di Whatsapp con e mucha ta confesa, tin dos message via Facebook Messenger, uda cu e sospechoso ta pidi e menor potret di su pechonan y un otro, con e ta papia vulgar cu e mucha.

Slachtofferhulp a cay den e caso aki, pero no tin informacion di con leu nan ta cu esaki, pero na final e mama no kier entrega keho, ya cu esaki lo bira un problema y un stress mas pa nan famia.

Tur cos ta depende di Voogdijraad awo, cu ta na altura di e caso. Ta pendiente pa wak si e mama lo entrega keho toch, pa e caso cana mas lihe. Pero lo haci un medling na Bureau Sostenemi, dus mayornan di e testigonan lo haci un melding na Burea Sostenemi, pa nan tambe cuminsa cana e caso pa asina wak con leu ta yega, pa internamente, entre Bureau Sostenemi y Voogdijraad, pa nan por haci un caso di esaki.

Ta papia di penentracion, pero e caso aki no a sosode na scol. Al parecer, e docente aki ta gosa di hopi confianza entre e alumnonan, y te hasta e ta duna lesnan priva, y gratis, den weekend, na su cas. E ta pasa busca e alumnonan, bay cu nan su cas, pa duna les. Den e caso aki, el a busca e mucha muhe, pero niun otro mas. Ora cu e puntr’e dicon e no ta busca mas mucha, el a bisa cu tur otro mucha a cancela y cu nan dos so lo bay caba cu e (supuesto) proyecto cu nan tin pendiente. E meneer aki tin un chatgroup entre varios mucha, di cierto proyectonan di computer cu e ta haci, supuestamente.

Tin entendi tambe cu e sospechoso ta famia di e director di e scol y pa cual ta pensa cu esey ta e motibo pakico scol no kier pa e caso aki sali afo.

E victima no tabata kier tin relacion cu e sospechoso. Y awo, e ta wordo presiona, influencia pa hendenan rond di dje, unda cu e ta bisa cu ta e amiganan a inventa esaki, mientras cu tin mensahenan di WhatsApp, caminda cu e victima ta conta den detaye kico a pasa.

E mama no kier entrega keho, pa motibo cu su yiu ta malo di salud, y e caso aki lo por haci su yiu mas malo, te cu e ta teme pa bida di su yiu. A purba splica e mama kico ta e consecuencianan di no entrega keho, pero el a dicidi definitivamente cu e no ta entrega keho. Y si e mama no lanta caso, niun hende no por haci nada, pasobra cu e ta mama di e victima.

E homber lo por sali liber, aunke cu si Voogdrijraad actua, no. Si no tin prueba di violacion, tin prueba a base di e dos mesnahenan cu ta strafbaar, unda cu e ta pidi e menor potretnan sunu y cu si e tin un momento su so cun’e, kico e lo haci cun’e.

