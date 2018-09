Mientras di un banda ta boga pa moratorio, Sr. Ursell Arends di partido RAIZ ta pidi reunion cu gobierno pa extende e cantidad di camber pa Paradise Beach Resort.

Cu tin un preocupacion den pueblo pa loke ta capacidad di carga, ta un hecho. E ta e mesun preocupacion cu e gobierno aki tin. Un preocupacion cu no a worde laga pa loke e ta, manera a sosode durante e ultimo decada. Alcontrario, e gobierno aki a dicidi for di cuminsamento di aña, cu lo inicia un consulta cu comunidad, pa asina determina e capacidad di carga y introduci un moratorio ariba kambernan di hotel, condominio y apartamentonan. Na April di e april di e aña aki ainda, e minister encarga cu infrastructura y medio ambiente a anuncia un ley di moratorio cu lo mester keda ancra den parlamento.

GOBIERNO TA INSTALA UN GRUPO DI TRABAO

Contrario na gritonan sin estudio y sin consulta comunidad completo, gobierno a instala via conseho di minister, un decreto ministerial, pa un evaluacion na nivel nacional worde ehecuta y tin te fin di aña pa entrega nan conseho. E conseho aki lo mester desemboca den un ley di moratorio cu mester inclui e resultadonan di e estudio di capacidad di carga.

SITUACION ACTUAL CU CANTIDAD DI CAMBERNAN

Ta asina cu e gobierno aki, dutante e ultimo 10 lunanan, NO a otorga ni un solo tereno ainda den erfpacht pa hotel. Alcontrario, a hañe ta atende cu mas di 7000 kamber duna na terenonan durante e gabinete anterior y pa e ex minister Sevinger. Banda di e 7000 kambernan aki duna pa e gobierno anterior, tin algun terenonan duna den añanan 2000, cu a haña un cambio di destinacion y condicionan dor di e ex minister Sevinger y gobierno anterior, cu tin consecuencianan basta serio pa e capacidad di carga di nos Isla. Tur e kamber y terenonan aki dun tin un base huridico fuerte cu lo tin consecuencianan financiero serio pa pais Aruba.

DOBEL STANDARD DI PARTIDO RAIZ Y SU LIDER

Mientras cu di un banda ta vicifera e opinion di preocupacion pa e situacion di capacidad di carga y consequencia di e cantidad di kambernan otorga den pasado (No awo), partido Raiz y su Lider, Sr Ursel Arendsz, ta haci uzo di e sensitividad di e topico pa haci politica di nivel baho. E propio Sr Ursel Arendsz cu ta purba bruha opinion publico, ta e persona cu recientemente ta pidi gobierno actual, den su calidad di presidente di ATSA y Generel Manager di Paradise Beach Resort, un reunion pa amplea nan cantidad di kambernan di hotel cu 200 kamber. Ta di lamenta con Sr Arendsz y partido Raiz, di un banda ta pretende di ta preocupa cu e capacidad di carga di nos Isla, pero ora ta toca su propio interes, ta haci peticion pa ampliacion di cantidad di kamber di su hotel. HET KAN VERKEREN !

