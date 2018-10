Do it Center Aruba a celebra “Employee Appreciation Day”

Den fin di siman Super Do it Center Shaba, Do It Center Camacuri, y Do it Center Savaneta a celebra nan Employee Appreciation Day hunto cu 150 di nan empleado nan y den compania di e festehoso banda D-licious. Do it Center, antes conoci como General Store, a transforma y habri nan prome sucurcal como Do it Center na Shaba na aña 2013 y cu awor a converti den un Super Do it Center & Groceries, unda cu tambe ta ofrese e pueblo di Aruba un variedad enorme di comestibles di e miho calidad na e miho prijs, haciendo esaki Aruba su prome lugar comercial estilo “Walmart”. Durante e ultimo aña nan, e compania Do it Center, cu doño nan y operadornan local, a crece inmensamente danki na tanto e apoyo local, turista, y mas cu claro cada un di e empleado nan cu ta cla pa brinda un servicio familiar pero tambe unico y fenomenal.

“Hunto nos por tin e vision, pero nada no por wordo realisa sin cada un di boso persona, y ta danki na boso cu awe Do it Center ta asina grandi y ta keda crece”, tabata palabranan di Frans Ponson na su empleadonan den su speech na e Employee Appreciation Party.

Comments

comments