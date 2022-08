Directie Natuur en Milieu (DNM) ta desea di comparti un informacion importante di un fenomeno cu ta tumando lugar den e bida marino na algun sitio di buceo (dive site) na e islanan den Caribe y particularmente e preocupacion cu tin actualmente na Boneiro cu e presencia di un malesa di coral.

Nomber di e malesa cu ta ataca e coralnan ta Stony Coral Tissue Loss Disease (SCTLD). Nos preocupacion ta cu e malesa ta uno hopi agresivo y ta resulta mortal pa e colonia di coralnan y asina ta afecta e calidad di nos bida marino den e region.

Den e relato aki DNM ta desea di splica kico e malesa aki ta haci cu coralnan, con e a manifesta na Boneiro, con e ta transmiti y kico nos por haci pa prevencion asina yuda mitiga e problema.

Kico e malesa SCTLD ta haci?

Stony Coral Tissue Loss Disease ta destrui e tehido suave cu ta cubri e coral y por afecta 30 sorto di coralnan cu ta existi den bida marino cu ta esunnan cu ta forma y crece nos rifnan. Ora cu e malesa ataca e coral e resultado por ta uno fatal, ya cu e por mata un colonia di coral den apenas algun siman of lunanan di keda infecta. E por afecta diferente coral na un manera severo. Ta considera SCTLD e malesa di mas peligroso y mortal di e malesanan di coral y e ta manifesta hopi lihe. No mester confundi e malesa aki cu coral bleaching, esaki ta dos fenomeno diferente.

Ta di remarca cu ta casi un aña pasa cu Boneiro a publica tocante e malesa y e contagio cu ta existi den Caribe y Florida. E tempo ey STINAPA a menciona den nan webinar cu ainda no a encontra coralnan cu e malesa na e isla pero cu na Aruba si tin un caso unda ta sospecha contagio. Aruba mes no a haya e notificacion di e alerta aki. Na aña 2021 Boneiro a prepara tambe un plan pa e posibel yegada di e malesa den forma di prevencion pa asina mitiga e problemanan cu por surgi. E organisacion cu ta maneha e parke marino na Boneiro, STINAPA, a publica un relato alertando comunidad y hunto cu ayudo di DCNA a tuma algun decision pa mitiga e problema. Nan a alerta e bishitantenan con na mester haci uzo di e parke marino pero esaki tawata inevitabel y e malesa a manifesta na dos localidad di buceo. Despues di a conduci investigacion riba 22 y 23 di juli ultimo Boneiro a laga cera dos localidad di bucoeo, uno ta Karpata y e otro ta La Dania’s Leap, tur esaki ta consecuencia di presencia di e malesa SCTLD.

Con e malesa ta transmiti?

E malesa por wordo transmiti den e awa contamina cu e malesa manera por ehempel den e “ballast water” den barconan grandi di carga. Ballast water ta e awa cu ta ser uza pa asina e barco ta keda den balans ora e ta descarga peso. Tambe e malesa por penetra na ekiponan di buceo (dive gear) of di snorkel cu ta uza den awanan cu ta contene e malesa.

Kico por haci pa preveni transmision y mitiga e problema?

Ta recomenda dos cos; desinfecta ekipo di buceo y tambe alerta autoridadnan si ta tuma nota di fenomeno sospechoso riba e coralnan. Pa e prome paso di desinfecta e ekipo ta recomenda pa pone ekipo den awa potabel cu ta contene 1% di bleach solucion y pa ekipo sensitivo por laga esakinan sinta pa 10 minuut den desinfectante apropia pa e ekipo. Mester laga e ekipo seca prome cu ta transporte y uza esaki den otro awanan por ehempel na un otro sitio cu no ta contene e malesa.

Informa autoridadnan cu ta maneha parke marino di Aruba (Fundacion Parke Nacional Arikok) y tambe DNM. Si bo ripara coralnan straño of sospechoso purba saca un potret di esakinan y mand’e pa nos na [email protected] Tambe nos ta pidi pa inclui e fecha, localidad (dive site), e profundidad, un nomber y number contacto y tambe e informacion di e fotografo. Si por duna nos e autorisacion pa uza e potret pa asina inclui den investigacionan pa yuda preveni contagio di SCTLD den nos awanan na Aruba.

Locual DNM ta haya importante ta e deteccion den un fase mas trempan asina nos por tuma accion pa mitiga e problema. Haci nada no ta un opcion, pasobra esaki lo nifica perdida di cantidad di coral.

DNM ta keda pendiente specialmente di e scolnan di buceo, buceadonan, piscadonan y centronan di actividad di buceo pa cualkier informacion. Por haya e informacion cu nos a compila for di Boneiro riba e pagina di STINAPA. Tambe nan a realisa un webinar hopi informativo riba e topico di e malesa di Stony Coral Tissue Loss Disease na 2021 y esaki tambe por hay’e riba nan Youtube channel y DNM lo comparti esaki riba nos medionan social tambe.