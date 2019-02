DNM ta informa ariba leynan cu ta prohibi core y haci daño na nos beachnan y especienan protehi

Den preparacion pa Semana Santa Directie Natuur en Milieu (DNM) y conhuntamente cu Korps Politie Aruba seccion San Nicolas ta informa publico engeneral tocante leynan cu ta prohibi coremento cu vehiculonan, laga sushi atras y haci daño na nos flora y fauna como tambe nos beachnan.

E meta principal ta pa informa e personanan cu ta bay busca un vergunning pa campa y e manehadornan di vehiculonan tocante reglanan regardando e uzo di nos beachnan. Esaki specificamente tin di haber cu hendenan cu ta campa y core ariba santo blanco y asina destruyendo nos recursonan natural y e organismonan cu ta biba y haci uzo di nos costanan.

Hopi biaha sa sosode cu durante y despues di e temporada di campamento, sushedad ta keda atras entre otro palet, carbon, materialnan di plastic, resto di cuminda y tapaderan di bebida. Esakinan ta prohibi pa ley.

DNM y POLIS ta informa ariba e siguiente leynan:

Decreto Nacional Playanan y Costanan Publico (Landsbesluit openbare wateren en stranden) art 25 y art 30. Articulo 25 specificamente ta prohibi pa core of pasa riba nos costanan cu vehiculonan di motor, baisnan y of bestianan (rij-of trekdieren manera cabay). Articulo 30 ta specifica cu ta prohibi pa tira/benta/deshaci/laga atras materialnan cu ta clasifica como sushedad e.o di boternan, verpakkingsmaterial y of otro materialnan den lama of riba costanan.

Conforme articulo 16 di Algemene Politie Verordening (APV) ta prohibi pa contamina nos costanan, beach y tambe nos lama. E mesun APV ta reglamenta cu ningun sushedad den ningun forma sea liquido of solido riba nos beach, costa y lama.

Conforme e Landsbesluit bescherming inheemse flora en fauna ta prohibi pa mata, haci daño of molestia entre otro turtuganan di lama, rogans, mangrovenan, banana di rif, calconan, strea di lama, bushi di lama y tambe diferente sorto di cadushinan.

DNM y KPA ta haci un yamada na publico en general, tur esnan cu ta campa y usuarionan di beach y lama pa tene cuenta cu nos leynan y respeta nos recursonan natural.

Den un recorido un siman pasa DNM y Polis a tuma nota cu ta core cu auto riba nos beachnan. Tambe a tuma nota di matanan cu ta corta. Y tambe e fenomeno di Rock Stacking. Nos ta descurasha esaki pasobra e ta destrui lugarnan di proteccion di organismonan pero tambe ta contribui na ‘Horizon Polucion’. Ban STOP hendenan di haci esaki, mustra bo amor pa naturalesa door di respeta esaki.

Cu e informacion aki publica, DNM y KPA ta considera cu tur usuario ta bon na altura di nos leynan. Asina nos ta conta cu un y tur lo yuda mantene Aruba limpi y nos costanan liber di trafico pa NO stroba naturalesa y e organismonan cu ta biba eynan.

Comments

comments