DNM ta felicita pionero Sr Biemans y staff Bucuti & Tara Beach Resort pa cu premiacion di Nacionan Uni su Climate Action Award 2020

Directie Natuur en Milieu (DNM) kier a felicita Sr. Ewald Biemans y Bucuti & Tara Beach Resort pa e dedicacion y vison cu nan logro pa ta e prome y unico hotel den Caribe pa logra neutralidad di discarga di carbon (carbon neutrality). Pa e esfuerzonan aki, Sr. Ewald Biemas y Bucuti Tara Beach Resort a gana e premio pa e 2020 United Nations Climate Action – den e categoria Climate Neutral Now.

DNM ta elogia e trabounan cu e hotel hunto cu su mandatario y e personal a haci pa logra neutralidad den discargo di carbon. Nan ta un di e companianan mas resiliente y sostenibel den e region aki. E certificacion cu Bucuti & Tara Beach Resort a logra pa ta carbon neutral, a pone nan riba e mapa y a haci nan pionero den e region di Caribe.

Nan no a inverti solamente den productonan cu ta climate friendly pero pa añanan caba nan ta haci otro esfuersonan. E hotel tin mas di 20 aña cu no ta uza productonan di plastic di un solo uzo. Nan ta haci tur nan compra den cantidad. Nan tin un sistema di maneho di desperdicio di cuminda y tambe na ta forma parti den e pilot program di World Wildlife Fund y tin mucho mas.

E hotel ta compromete di sigui asina y tin metanan mas ambicioso relaciona cu neutralidad di carbon. Por logra e metanan aki solamente cu dedicacion y amor, manera Sr. Biemans a menciona na momento di ricibi e award di manera virtual e aña aki. Ademas, Sr. Biemans a enfatisa cu nan no ta solamente den e negoshi hotelero pero cu nan ta den e negoshi di naturalesa tambe. Pasobra sin naturalesa nos no lo tin turismo.

Bucuti and Tara Beach Resort ta sigui traha riba e compromiso di sostenibilidad y ta pone como nan meta e siguiente: ta un hotel cu ta negativo den descargo di carbon. Un di e miembronan di e hotel tambe ta menciona cu haciendo cambionan na e hotel mes por impacta e bishitantenan. E ta trece un cambio den e manera con e bishitante ta scoge su siguiente destinacion pa su vakantie.

E liderasgo di e companianan nomina y esunan cu a gana ta un ehempel pa gobiernonan rond mundo tambe tuma accion encuanto e cambio di clima. Por wak e ceremonia virtual cu a tuma lugar durante e fin di siman, via e plataforma Youtube y e canal di UN Climate Change. Un biaha mas masha pabien Sr. Biemans y Bucuti & Tara Beach Resort pa laga Aruba su nomber resona rond mundo door di gana e premio den e categoria di Climate Neutral Now di UN Climate Action 2020. Despues di e iniciativa di un pionero manera Sr. Biemans y Bucuti & Tara Beach Resort mas lider di compania por sigui tuma e stapnan necesario cu dedicacion pa sostene nos naturalesa y medio ambiente di un manera balansa pa e proximo generacion.

