Departamento di Naturalesa y Medio Ambiente (DNM) ta informa publico en general y specialmente operadornan di tour y turistanan tocante e regulacionnan vigente cu ta prohibi coremento cu cabay riba nos beachnan blanco y pristino.

Esaki no mester bini como sorpresa como cu e ley aki ta data desde 1987. E interes a lanta cerca nos bishitantenan pasobra cu riba diferente medianan social e operadornan ta publica imagennan di hende riba cabay cu un paisahe di lama riba nos beachnan.

Ta importante pa tur hende ta consciente di e leynan aki, cual ta inclui e Landsbesluit openbare wateren en stranden y e Algemene Politie Verordening (APV). Den e articulo 25 di e Landsbesluit ta stipula claramente cu ta prohibi pa core cu cabay (trekdier) riba beachnan (stranden). Ademas, articulo 42 di e Algemene Politie Verordening ta specifica e sancionnan mara na incumplimento di e articulo menciona.

Den e ultimo tempo, DNM a ricibi keho indicando cu tin compania, operador y/of trahado cu no ta mantene nan mes na e leynan. Pa e motibo aki, nos ta enfatisa e importancia di respeta e regulacionnan aki pa proteha nos naturalesa y medio ambiente.

Nos beachnan no solamente ta e fundeshi di nos pilar economico di turismo, pero tambe ta hogar pa un diversidad di sortonan di e bida marino, incluyendo cangreunan y otro organismonan chikito.

Tambe riba beachnan turtuganan di lama ta subi pa pone nan webonan. E excremento (pupu) di cabay por trece un desbalansa den e ecosistema delicado aki y ademas no ta crea un ambiente agradabel ni atractivo pa esnan cu ta bishita nos beachnan pa relaha y disfruta di nos lama.

DNM ta haci un yamada na tur compania cu ta ofrece ‘tours’ di cabay pa informa nan trahadonan encarga cu e tours, y tambe esnan cu ta bende e atraccion aki pa nan na e hotelnan (activities desk), pa no promove actividadnan di core cabay riba beach. Algun compania cu ta haci ‘photoshoot’ tambe a publica potretnan na unda cabay y cliente ta riba beach.

Nos ta referi tur organisacion na nos website, www.dnmaruba.org, unda por haya tur e leynan di proteccion di sortonan y e leynan medio ambiental vigente. DNM ta habri pa dialogo riba e tema aki durante orario di trabou, di dialuna pa diabierna for di 7:30 am te cu 4:30 pm. DNM ta ricibi kehonan oficial via email tambe na [email protected] cu potret y informacion pa asina nos interveni den e asunto aki.

Ta mediante conscientisacion y colaboracion mutuo nos por logra un bon comprondemento y asina preserva e beyesa natural di nos isla pa futuro generacion tambe por disfruta di dje. Di antemano, DNM ta gradici tur persona y compania pa nan cooperacion.