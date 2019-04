DNM ta bati alarma pa vandalismo contra nos eco sistema

Cu Aruba ta biba di turismo, esey ta algo cu tur hende sa. Y e ta nos unico pilar economico. Turistanan no ta bin nos isla, pa solamente e beachnan y e lama. Nan ta core rond, wak naturalesa tambe.

Antes, e tourguidenan tabata core ariba e santonan blanco, y dimes, e turistanan tambe ta haci esaki. Pero esaki sigur no ta contribui na mantene nos naturalesa, tur loke e auto, trike of quard, buggynan ta saca, ta dañino pa nos beachnan. Pa enfatisa e prohibicion, a laga pone borchinan di prohibicion, a pone piedranan den caminda, pa asina no sigui bay den e duinennan. Y esaki sigur a yuda basta, mirando cu poco poco esaki a disminui, te cu por bisa, no ta tende nada mas.

Pero, dolornan di cabes nunca ta caba. Ta caba cu uno, y otro ta sali.

Otro fenomeno cu a lanta cabes aworaki ta e rock-stacking, como tambe rock-grafitti ariba nos piedranan, nos naturalesa.

ROCK STACKING

Cualke hende cu bay haci un recorido rond di Aruba, por wak piedranan un poni ariba otro. Esaki a para bira un actividad popular entre bishitantenan y hasta entre tour operatornan. Algun ta yam’e hobby, otro ta yam’e arte. Pero basicamente nan ta stapel di piedranan traha door di e ser humano.

Esaki simplemente ta un atake directo ariba no eco sistema y naturalista y medio ambientalistanan absolutamente no ta recomenda esaki.

Hopi ta esunnan cu ta kere cu poniendo piedranan un riba otro, bo lo por pidi un deseo. Pero esaki absolutamente no ta berdad. E piedranan aki ta forma parti di e habitat di e especienan mas chikito di nos isla, manera cangreu, insectonan, y otro animalitonan cu ta sconde of busca refugio entre e aperturanan di e piedranan.

Hopi biaha, turistanan ta haci na otro luga, loke na nan cas, nan no ta wordo permiti. Pero no por ta asina cu nos mesun hendenan local, nos tourguidenan ta esunnan cu ta permiti esaki sosode.

Poco dia ey a sali na claridad, un potret caminda cu por a wak varios graffiti pinta ariba e piedranan. Esaki simplemente NO POR!

Esaki simplemente ta vnadalismo den tur sentido di palabra!

GRAFFITI

Loke ta na moda tambe awo, ta pintamento di graffitti ariba e piedranan den naturalesa. Esaki ta inaceptabel. Ta inaceptabel, pa kere cu nos mesun touroperatornan por ta complice di vandalismo contra nos naturalesa.

Nos no por desbalansa nos naturalesa asina aki. Naturalesa mester cuid’e y protehe pa e siguiente generacion.

E naturalesa di Aruba, si nos no cuid’e, ken lo cuid’e pa nos?

