DNM cu yamada na comunidad pa ban midi nos matanan

En conexion cu Dia Internacional di Mama Tera (Earth Day)riba 22 diapril 2019, Departamento di Naturalesa y Medio Ambiente (DNM) ta lansa un proyecto cientifico cu participacion di nos comunidadp’asina por logra colecta data importante di nos matanan local y nan balor.

E proyecto ta encera pa hendenan sali y busca matanan cu troncon grandi cu por ta un indicacion cu e mata ey ta hopi bieu y e por tin un balor monumental tambe pa nos aki na Aruba.DNM kier compila datarelaciona cu diferente mata na Aruba. Como un departamento cu ta encarga cu maneho y conseho ariba e temanan di naturalesa y medio ambiente, nos mester di bo ayudo. Kico mester haci y cual ta e instruccionnan cu lo yuda DNM y Aruba colecta data valioso?

Locual un hende lo mester ta un cinta di midi (meetlint) na centimeter y un celular pa saca potret y subi’e riba nos website. Sali y busca un mata cu den bo opinion ta bieu den bo cura di cas, den mondi, area di campamento of areanan publico, y despues bo ta haci lo siguiente:

1) Subi riba www.midinosmatanan.com

2) Sigui e instruccion

3) Yena e datos di e troncon

4) Upload e potret(nan)

5) Duna bo posicion geografico

6) Pa proposito di verficacion mester emiti email, cual ta keda confidencial

DNM kier haya informacion tambe di unda e mata/palota crece.Pa esaki ta exitoso mester sigura cu ora saca e potret e ‘location settings’ ta ‘ON’. E idea no ta pa e ta un competencia pero un yamada pa participacion scientifico diparti di nos comunidad. Tur informacion ricibi manera email of localidad ta permanece confidencial y no lo wordo otorga na otro persona of instancia. Por manda nos e potretnan durante henter luna di mei y juni 2019.Pa luna di juli nos lo kier duna informacion general di e data colecta. DNM lo publica e resultadonan di e matanan midi door di e comunidad segun categoria/sorto. Si ta desea haya mas informacion por yama 584-1199 of email nos na [email protected]

Pasa un dushi Dia Internacional di Mama Tera!

