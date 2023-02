Directie Natuur en Milieu (DNM) ta e departamento encarga pa formula maneho relaciona cu naturalesa y medio ambiente na Aruba. Ademas di esaki DNM tin e tarea di conscientisa riba e temanan relaciona cu naturalesa y medio ambiente. E aña aki DNM ta continua cu comparti conocemento di e sortonan protegi pa e landbesluit bescherming inheemse flora en fauna articulo 1 (AB 2017 no 48). E proyecto cu enfoke riba e parti di flora lo carga e nomber “Conoce Nos Matanan”. Esaki ta consisti di relatonan y social media postings cu diseñonan cu ta enfoca riba aspectonan di un sorto di mata protegi acuerdo articulo 1 di e ley menciona (AB 2017 no 48).

DNM lo traha diseñonan cu ta contene e sorto di mata y lo publica e nomber local (si ta disponibel), e nomber cientifico y ta ilustra e bunitesa di e mata den un bon potret di nos mesun coleccion of cu colaboracion di otro fotografonan den e publicacion. Nos lo comparti esakinan cu publico, cu e meta di cera conoci cu e mata. Den un descripcion cortico nos ta menciona aspectonan y caracteristicanan di e mata. Tambe lo menciona su funcion si e tin uno pa cu e ecologia local. Den algun caso lo inclui e localidad di e mata na unda por admir’e y saca un potret asina tambe por contribui na e meta di midimento y localisa mas di e matanan riba e mapa di Aruba.

Con pa haci esaki? E proyecto cientifico cu participacion di nos comunidad, Midi Nos Matanan ta pa por colecta data importante di nos matanan local y nan balor. E pagina pa esaki ta dnmaruba.org y por click ariba e tab ‘Enquete’ y selecta ‘registra matanan’. Y sigui e stapnan.

Tur dos proyecto ta complementa otro, E diseñonan di e proyecto “Conoce Nos Matanan” lo tin un # (hashtag) den e post di social media asina hendenan por busca e diseñonan mas liher door di type esaki den e search box riba social media platform di DNM.

DNM ta aprecia si tin potretnan di e sortonan protegi pa inclui #dnmaruba y tambe #conocenosmatanan pa asina nos por wak mas potret bunita y engrandece e coleccion di potretnan.

Despues di e proyecto di conscientisacion di e flora protegi na Aruba, lo sigui pa e parti di fauna protegi cual ta e bestianan protegi pa e mesun ley landbesluit bescherming inheemse flora en fauna articulo 1.

Riba nos website dnmaruba.org bo por haya e ley aki pa repasa. Nos lo publica diseñonan di acuerdo cu disponibilidad di potretnan di e sortonan, pues e secuencia no lo ta mescos cu e lista den e ley. Tambe tin algun nomber cu a cambia of no ta corecto, esaki lo conoce un revision conhuntamente cu departamento concerni DWJZ.

Aki nos ta comparti cu comunidad e prome 4 diseñonan cu DNM a publica caba pa cu e proyecto “conoce nos matanan”. E prome tawata e Zjiron, sigui pa Wayaca Macho, Zeekraal y e siman aki ta e Teco.