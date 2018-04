DNM cu bishita na Plastic Beach Party na Flemmingstraat

Un di e problemanan cu mas ta afecta nos medio ambiente awendia ta polucion di plastic. No solamente den exterior pero na Aruba tambe. E polucion di plastic no solamente ta afecta nos medio ambiente pero tambe nos salud. Nos tur a contribui na e problematica di polucion di plastic pues awor a yega e momento pa reduci su uzo y finalmente caba cu polucion di plastic.

Directie Natuur en Milieu (DNM) ta compromete su mes pa hiba Aruba na un situacion balansa pa locual ta trata e maneho di nos medio ambiente y naturalesa. Nos ta urgi e pueblo pa ta mas consciente di e uzo di plastic y haci un analisis pa wak bo mes por baha e impacto di uzo di plastic.

Na aña 2016 Aruba a introduci e ley di saco di plastic unda ta prohibi supermercadonan pa duna saco na su clientela. Door di e prohibicion, a yuda pueblo bira mas consciente cu nan aporte na un medio ambiente mas sano.

E polucion di plastic ta afectando tambe e bida marino pasobra bestia di lama ta come plastic. Na mundo tin islanan flotante cu ta consisti di sushi. E ta mas tanto di materialnan di plastic cu ta flota y otronan cu ta sink bay abou. Ta importante pa trece dilanti cu plastic nunca ta desintegra completamente, desde su produccion e ta kibra den pidanan masha chiquito (microplastics) cu por drenta den e sistema di e organismonan marino. Pues, e particulanan di plastic ta keda presente te ora cu, entre-otro, pisca ta come. Ora gara e pisca aki, eventualemte otro bestia di lama y e ser humano ta come. Asina poniendo nos salud na peliger.

Kico nos mes por haci pa cu e problematica aki? Hende por considera reduci e cantidad di plastic cu nan ta uza. Nenga plastic, reuza plastic, deshaci di plastic y recicla plastic. E ultimo ta netamente locual cu DNM a haci durante su bishita na “Plastic Beach Party” su facilidadnan na Flemmingstraat.

E staf di DNM a colecta, durante e ultimo simannan, diferente productonan di plastic cu nan a uza na cas y a trece nan pa nos ‘Do-it-ourselves experience’ n’e facilidad di Plastic Beach Party. DNM a haya un splicacion amplio for di Christie Mettes cu ta dirigi e operacion y initiativanan aki. Nos staff a laba boternan di plastic, kita labels y lijm for di e boternan, shred boternan di plastic, y procesa e lijm disolviendo styrofoam. E parti hopi interesante tawata ora di traha algun productonan cu nan mashinnan uzando e technologia di 3d printing. Tambe por a traha productonan di bo gusto creativo, por ehempel un baki tira sushi, un wasmandje, un comchi, un beker, un baki pa mata, enfin un cantidad di opcion y posibilidad pa explora.

DNM ta encurasha publico pa haci uzo di iniciativanan asina cu ta beneficia nos medio ambiente. Asina nos ta haci menos impacto ariba e mundo aki cu nos ta desea di pasa pa e proximo generacion. E traspaso tambe mester ta na un manera sano. Den un condicion mescos of miho cu locual nos a hay’e. Ta un mundo tin ban yud’e sobrevivi. Feliz dia di mama Tera 2018 cu nos ta recorda riba dia 22 di April.

Por haya mas informacion di Plastic Beach Party por bishita nan website www.plasticbeachparty.com, pero tambe por haya un link via nos facebook pagina dnmaruba. Aki por admira algun foto di nos bishita cu tawata uno placentero y memorabel.

