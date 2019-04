DNM: “Ban respeta nos recursonan natural durante temporada di Siman Santo

Campamento durante temporada di Siman Santo ta den full-swing. Gruponan di amigo y famia ta bini hunto pa pasa dushi dianan hunto. Sea nan ta campando banda di lama, den un area di mondi of ta hospeda na hotel.

Directie Natuur en Milieu (DNM) ta suplica comunidad henter pa no lubida e balor di nos recursonan natural. E balor ta keda halto si nos respeta esaki.

Kico ta nos recursonan natural?

Nos matanan, bestianan, beachnan cu su santo blanco, barancanan, piedranan y coralnan.

Lagando nos recursonan natural den e forma cu nos a hay’e ta muestra di respet. Asina nos por pasele over den bon condicion tambe na generacionan cu ta bini. Respet ta significa: no causa destruccion, no daña, y no cambia algo cu ta den nos naturalesa of medio ambiente. E comportacion aki ta encurasha tanto hendenan local como bishitante pa aprecia locual ta di nos.

Otro suplica cu nos tin ta bay pa nos campadonan. Fabor, haci uzo di productonan sostenibel. Por ehempel elimina uzo di productonan di plastic di un solo uzo, uza proteccion solar cu no ta contene oxybenzone, uza stoofnan di gas pa cushina, uza coriente (delco) na un forma limita, huur bañonan, etc.

Pueblo di Aruba, corda cu no ta basta pa Bo protesta ora mira oilspill den nos lama; ora hende ta saca e strea di lama for di awa pa saca un potret; ora wak sushi benta den nos mondi; ora wak mancha di zeta di auto contaminando nos suelo; ora a kap e matanan den Franse Pas; ora kibra neishi di parha; ora ta bende parhanan protegi riba social media; ora cu hende ta haci graffiti riba barancanan; ora ta wak actonan di rock-stacking; ora ta piki drift-wood; ora di kap mangelnan; ora ta core cu ATV’s na forma iresponsabel; ora di coba terenonan pa haya santo pa bende of ora cu autonan ta bolter huma preto asina contaminando nos aire of afectando nos calidad di bida. Proteccion di nos recurso natural ta un deber di nos tur y un trabou di tur dia. E ta toca nos tur.

Por ultimo, nos ta recorda un y tur cu KPA ta otorga tur permiso, y tur permiso tin reglanan mara n’e. Pero ta keda na cada un di nos pa comporta nos mes na un manera cu no ta destrui nos recursonan natural. Ban respeta nos naturalesa den temporada di cuaresma. Pa raporta cualkier acto contra nos naturalesa y medio ambiente por haci uzo di Infraruba.com of e app.

