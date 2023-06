ORANJESTAD – Directie Natuur en Milieu (DNM) a participa na un workshop di 4 dia tocante e necesidad di conservacion di Sternchi y tambe maneho di nan habitat.

E workshop tawata organisa pa Fundacion Parke Nacional Aruba (FPNA), duna pa e experto den Terns, Dr. Adrian Delnevo, cu tin mas di 20 aña di experiencia studiando e ternsnan aki na Aruba. Terns ta e terminologia na Ingles y na Papiamento nos ta yama nan Sternchi. Aki na Aruba tin 10 sorto di Sternchi cu ta cria y broei, y esaki no ta e caso na otro parti di mundo. Ta bon pa remarca cu ta algun di e sortonan di Sternchi cu ta cria y broei aki, ta protegi pa e leynan local, e Landsbesluit bescherming inheemse flora en fauna (AB 2017 no 48). Locual ta remarcabel pero tristo pa menciona ta cu e populacion di Sternchinan ta bahando. DNM ta gradici FPNA cu a extende e invitacion na DNM y ta gradici Dr. Adrian Delnevo pa comparti su conocemento di e Sternchinan.

E meta di e workshop aki tawata pa siña mas di Sternchinan y e necesidad di conservacion cu tambe ta encera un miho maneho di nan habitat. Durante e workshop aki, e participantenan di DNM, rangersnan di FPNA y tambe representantenan di Aruba Birdlife Conservation (ABC) a siña mas con ta monitor e sortonan aki. E coleganan di DNM su afdeling di Onderzoek en Monitoring a keda hopi impacta door di e workshop. Un di e coleganan a expresa cu tawata hopi emocionante pa scucha momento cu Sr. Delnevo ta bisa “You are seeing here the world largest colony of Cayenne in the World, you are not going to see this anywhere else in the world”, y tur hende a keda keto pa contempla e momento. E colega a bisa: “Esaki ta algo cu lo keda cu mi pa semper.”



E nombernan di e strenchinan na Papiamento ta lo siguiente: 1. Cayenne Tern – Sternchi grandi 2. Cabot’s Tern – Sternchi grandi americano 3. Common Tern – Sternchi comun 4. Roseate Tern – Sternchi pecho roos 5. Least Tern – Sternchi chikito 6. Brown Noddy – Noddy bruin 7. Black Noddy – Noddy preto 8. Sooty Tern – Sternchi bachi preto 9. Bridled Tern – Sternchi bril 10. Royal Tern – Sternchi di rey.

Riba e prome dia di e workshop tawata mas tanto e parti teoretico. Con ta diferencia e parhanan specialmente esunnan cu ta parce otro hopi manera e Bridled Tern y e Sooty Tern. E otro dianan e grupo por a wak unda e sternchinan ta broei, con nan habitat ta y con nan ta broei. Cada sorto di sternchi y otro parhanan tin nan mesun habitat pa broei. Por ehempel, e Brown Noddy ta hay’e mas paden den e vegetacion, y e Laughing Gulls ta broei mas den “low vegetation”, dus den yerba of riba e flora banana di rif. E parhanan aki ta forma un peliger pa e populacion di strenchinan mirando cu nan ta mata y come e webonan di e strenchinan. E sorto, Bridled, ta broei riba baranca, e Sooty ta broei na rand di vegetacion. Bo ta hay’e bou di por ehempel un Fofoti, e Cayenne mester di un espacio mas bashi.

Pa gran parti di e dianan cu a sigui, e grupo a conta e “AON” apparently occupied nest, esaki por ta un neishi cu a bira recientemente bashi, un cu tin webo den dje y tambe un cu puyito ainda den dje. E grupo a conta AON’s cu tin Laughing Gulls, Sooty y Brown Noddy’s, Bridled y unda e Cayennenan ta broei. Tambe e grupo a conta e Least Tern-nan na north Coast. Esakinan tawata masha dificil pa wak e neishinan y masha facil por trapa ariba nan. P’esey mester a cana cu hopi cautela. Lo warda tur dato cu nos a colecta.

Pa e ultimo parti, cada participante a haya nan certificado. E participantenan ta haya cu e parti mas importante cu Sr. Adrian Delnevo a enfoca riba dje ta cu mester midi e tendencia di e parhanan y no e actual cantidad. Esaki ta principalmente pa miho maneho di e habitatnan. DNM por mira atras riba un workshop exitoso cu lo beneficia Aruba den e parti di conservacion di e Sternchinan. Danki na e organisacion Vogelbescherming di Hulanda cu a yuda pa realisa e workshop aki na Aruba. Pabien na e participantenan di e workshop, specialmente nos coleganan di DNM afdeling di Onderzoek en Monitoring.