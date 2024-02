Recientemente Departamento di Mucha y Hoben (DMH) tabata invita pa dos dia di reunion relaciona cu e proyecto cu fondo Europeo; ACT4ECC (Awareness raising and Capacity building Toolkit for European and Caribbean children) na Corsou. DMH tabata bon representa pa Sue-Ann Ras, Jullie-Ann Thode y como un profesional di veld invita, Cinthia Quant, cu tabata hopi involvi como profesional den henter e desaroyo di ambos herment pa Aruba.

Tabata un programa intensivo for di e oranan di mainta te atardi, unda cu DMH, UNICEF Hulanda, Ministerio di Desaroyo Social, Labor y Bienestar di Corsou, Universidad di Curacao, Augeo Foundation a enfoca riba henter e proceso di desaroyo di e toolkit y revista digital di Aruba y Corsou.

Durante e dos dianan di reunion final aki a enfoca riba e topiconan manera; e metanan di e proyecto, strategia di comunicacion y diseminacion, e siguiente pasonan, intercambio di experiencia, conocemento y sostenibilidad di e toolkit y e revista desaroya dentro di e cuadro di proyecto ACT4ECC.

Diaranson anochi, DMH tabata invitado special na lansamento di Corsou su Toolkit digital; Kodigo di Protekshon y su revista digital, cu ta carga e titulo di: Kurashi, cu tin como meta crece den un ambiente sigur y preveni abuso di mucha y violencia relacional. Peculiar ta cu e number di e revista; Kurashi, tabata iniciativa di un grupo di Hoben, cu ta refleha loke nan ta desea pa e profesionalnan para p’e: curashi, perseverancia, durf y poder mental y moral. Mas ainda, cu e palabra curashi, no ta solamente p’e victimanan di abuso di mucha y violencia relacional, sino tambe p’e profesionalnan pa nan durf di atende un caso y durf di señala.

DMH ta wak bek como dos dia hopi fructifero y intensivo. DMH a haya oportunidad di presenta incluso e forma con ta acumulando e datonan awor via Google Analytics, cu lo dirigi na un forma hopi mas structura y directo di e toolkit y revista. Tambe DMH a comparti e excelente trabou haci di nos profesionalnan di veld, pa tin un toolkit Codigo di Proteccion cu e temanan y contenido netamente local y relevante como tambe un revista; Asertivo, unda cu ta highlight e gran trabounan cu nos profesionalnan ta haci diariamente. Un oportunidad excelente pa discuti y contribui na un futuro colaboracion mas estrecho entre e partnernan di Aruba y Corsou relaciona cu e topico di abuso di mucha.