Diasabra Departamento di Mucha y Hoben (DMH) a aporta na e celebracion di; Dia International di Hubentud 2023, unda e aña aki tabata dedica na e tematica di ‘Green Skills for Youth: Towards a Sustaintable World’.

E meta di esaki ta pa empodera e mente di e hobennan y pa stimula e habilidad berde pa atende mas proactivo posibel. Pues pa tin un transicion exitoso pa un mundo mas berde, cu lo depende riba e desaroyo di e habilidadnan berde den nos comunidad. E habilidadnan berde ta: e conocemento-, habilidad-, balor- y actitudnan necesario pa biba, desaroya y apoya un sociedad sostenibel y eficiente den e uzo di e recursonan.

A base di un peticion di ATHA, DMH conhuntamente cu maestro Sebastiaan Kraaijkamp a uni forsa y a percura pa brinda algun hoben di ATHA U-TH camp; ‘Workshop interactivo relaciona cu e tematica di diferente tipo di relacion nan cu por ta saludabel vs toxico.

Durante e mainta aki a haci uzo di diferente estilo didactico, mirando e complexidad di e tematica. A haci algun wega interactivo, como ‘rollenspel’ y un sesion di Kahoot. A opta pa brinda algun informacion relevante, pero combina pa laga e hobennan ta participa mas activo, dunando nan opinion y haci diferente rollenspel pa experencia con por maneha situacion desafiante, manera por ehempel na momento di anda cu ‘peer pressure’ of ora cu mester scoge entre guy/chick of best friend, uzando e habilidadnan berde concreto como un hoben asertivo den nos sociedad.

DMH ta kere firmemente den stimula nos hobennan pa tin un participacion activamente den nos comunidad, unda nos hobennan ta haya sosten y ta promovi pa ta ekipa cu diferente habilidad berde, pa asina e hobennan por trece nan idea, sugerencia y ponencia dilanti na un manera mas educa y asertivo posibel.

Na final DMH ta para firme pa conhuntamente cu tur profesional, ciudadano y instancia crea un comunidad pa un futuro mas sostenibel den calidad di ser humano, unda nos hobennan ta mihor prepara pa por atende y expresa nan mes y asina por yega na un mihor comprendimento, respet y/of compromiso mutuo pa bienestar general di nos pais Aruba.