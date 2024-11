Riba 20 di november, Dia Internacional di Derecho di Mucha, ta un momento pa recorda nos tocante nos responsabilidad global pa proteha y promove e bienestar general di cada mucha. Na Aruba, e compromiso aki ta refleha den e trabou di Departamento di Mucha y Hoben (DMH), cu ta un entidad gubernamental fundamental pa garantisa cu e derechonan di mucha ta respeta via e maneho-, ley-, y programanan innovativo.

E departamento aki a logra avancenan significante pa proteha desaroyo y bienestar general di nos muchanan. Un ehempel sobresaliente ta e programa structural di Intervencion Trempan pa e muchanan di 2-4 aña den un centro di cuido di mucha registra na DMH. Na momento cu tin un preocupacion den desaroyo di un mucha, DMH ta haci evaluacion pa identifica posibel retraso. Mayor como e trahador pedagogico lo haya un plan individualisa y guia, brindando un ambiente di sosten p’e crecemento di e mucha. Den caso cu tin mester di mas evaluacion specialisa, DMH ta referi e mucha na JZG pa yudansa specialisa. Intervencion Trempan ta alinea cu varios articulo clave di e Tratado di Derecho di Mucha; Articulo 3- 6 – 18 – 24 – 28 y 29, promoviendo un desaroyo holistico y enfoca riba e mucha.

Otro logro significante ta Codigo di Proteccion, un codigo cu tin como meta pa preveni y atende cu e señalanan di abuso of negligencia di mucha di 0-18 aña. E codigo aki ta empodera e profesionalnan di varios sector pa reconoce y tuma accion riba potencial riesgo, garantisando asina e seguridad di e muchanan vulnerabel. Esaki ta pone enfasis riba varios artikulo di Tratado di Derecho di Mucha: Articulo 19 – 3 – 4 – 34.

Finalmente DMH ta encarga cu Ordenansa Nacional di Centro di Cuido di Mucha, cu ta garantisa un ambiente di seguridad y calidad di cuido di mucha. E maneho aki ta alinea cu e articulonan di Tratado di Derecho di Mucha: Articulo 3 – 6 – 18 – 28 – y 31, cu ta pone enfasis riba e importancia di e espacionan di siguridad y proteccion pa mucha hunga, desaroyo, y siña.

Aruba ta conmemora e dia importante aki, unda varios instancia ta celebra y duna atencion na Derecho di Mucha. Esaki ta un bon momento tambe pa accentua e tremendo trabou cu Departamento di Mucha y Hoben a bin ta haci, pa sigui aporta na garantisa cu tur mucha tin derecho na seguridad, proteccion, desaroyo y oportunidad optimal, reflehando cu Aruba ta comprometi cu e bienestar general holistico di su hendenan di mas chikito. Bo ta curioso pa sa mas di DMH? DMH recientemente a inaugura su localidad nobo na Seroe Blanco 17 y por bishita nos website: www.dmh.aw of por haya Departamento di Mucha y Hoben riba FB, Insta y Linked In.