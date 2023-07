Recientemente Departamento di Mucha y Hoben (DMH), den persona di Jullie-Ann Thode, tabata invita pa duna presentacion na e actividad di ‘Sociale Veiligheid Training, organisa pa ATHA. Meta di e presentacion aki tabata pa brinda e oportunidad pa ofrece informacion y activa e conocemento di e ley: Codigo di Proteccion, na diferente organisacion y/of profesional/voluntario, cu ta percura pa un actividad den e temporada di vakantie. Codigo di Proteccion ta un plan di 5 paso pa atende for di momento cu tin sospecho di abuso di mucha, pues den un acercamento preventivo.

Durante e mainta aki, Jullie-Ann a percura pa e diferente lidernan di e vakantiekamp, haci pregunta como tambe comparti experiencia y/of conocemento tocante e tematica di sospecho di abuso di mucha. Jullie-Ann a ofrece tambe varios tips practico, tocante con por señala esaki y con nan por acerca e mayornan y of esnan encarga cu e cuido di mucha, na momento cu tin preocupacion. A brinda informacion tocante unda nan por bay of yama, pa haya conseho y/of sosten.

Na un forma interactivo pa medio di diferente ponencia, a percura pa e lidernan ta stimula pa tuma accion y con mester atende cu diferente tipo di caso, cu por presenta durante e vakantiekamp. Ta trata di varios organisacion cu sigur ta atende un cantidad grandi di mucha di 0-18 aña, manera; Scouting Aruba, YMCA Aruba, Stichting Tiponi Kinderopvang, ATHA, Stichting Kids Creation Center, Centro di Bario, Centro di mi Curazon, Sonrisa Aruba, Scol Musica Rufo Wever, Arubaanse Muziek School, Ivan Quandus, Carlos Bislip, Sha Foundation, Fundacion Famia Piedra Plat, Don Bosco Club Noord, Heart-Leadership Foundacion, FAVI, Stichting Casa Cuna Progeso- SCCP, Centro Familiar Sabana Basora y Het Arubaanse Padvindster Gilde.

Finalmente DMH ta gradici ATHA pa e oportunidad pa asina informa debidamente tocante e ley di Codigo di Proteccion, cu ta forma di traha uniforme y riba nivel nacional cu sospecho di abuso di mucha y cu ta poni den nos Burgelijk Wetboek 1. E mainta aki sigur ta uno sumamente exitoso, mirando cu a pesar ta trata di un tema delicado y sensitivo, e participacion di esunnan presenta tabata uno hopi activo y relevante.