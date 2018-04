DJ mundialmente famoso Aviccii haya morto

MASCATE, Oman – Tim Bergling, un artista y productor conoci como DJ Avicii, di 28 aña, a wordo haya morto na Mascate, Oman, diabierna atardi.

Na 2016 e artista a retira di e mundo di espectaculo pa motibonan di salud. Según informenan, durante e ultimo añanana e tabata sufri di pacreatitis agudo, malesa debi na su uzo excesivo di alcohol. Ademas, na 2014 el a wordo opera na su galblaas y di apendix.

Aña pasa, Avicci a publica e siguiente declaracionnan riba su portal: “Nos tur a yega na un punto den nos vida y carera unda nos tur ta compronde loke ta mas importante pa nos. Pa mi esey ta crea musica. P’esey mi ta biba, mi ta sinti cu mi a nace pa esaki.

“Aña pasa mi a stop di toca aña live aña pasa y hopi di boso a puntra dicon. Pero cu mi no ta actua live nunca a nifica e final di Avicci of di mi musica. En cambio, mi a bolbe na e luga unda tur cos tin su nificacion: studio. E siguiente etapa lo ta over di mi amor pa haci musica pa boso. E ta e comienso di algo nobo. Mi ta spera cu boso disfruta di dje, mes hopi cu ami”, e popular DJ a priminti.

Avicci, di origen Sueco, a cuminsa actua na 2006. E DJ a colabora cu varios di e musiconan mas reconoci, desde desde Madonna a Coldplay— y el a crea varios exito durante e ultimo decada.

E la logra e exito grandi Wake me Up, Hey Brother y Addicted. E tabata den contienda dos biaha pa un Grammy. Un biaha na 2012 y e otro biaha na 2013.

