Divi ta yama bon bini na un ocean front fitness center nobo

Tamarijn & Divi Aruba all-inclusive a celebra e apertura di su ocean front fitness center nobo e fin di siman cu a pasa cu e fitness guru di Boston, Kelly Brabants, como trainer di celebridadnan.

Kelly a trece su famoso cardio workout na e gym nobo, nombra como un di e mihor gym di hotel na mundo pa e revista Forbes.

E la duna un bon bini na huespednan di tur nivel di fitness na su les intenso di diasabra mainta y despues e la host un ‘meet, greet & mingle’ priva na Beach Bar caminda tabatin batido y skewers di fruta. E bishita di Kelly na Aruba a wordo documenta pa Boston Magazine pa wordo publica mas durante luna, y como invitado di Divi Resorts Aruba, e la disfruta di un cena den compania di e Managing Director Alex Nieuwmeyer y di e GM di Dibi & Tamarijn Aruba All Inclusives Marin Bijl.

E resto di su biahe na nos isla a wordo dedica na saca potret. Kelly a haci un photo shoot special cu su linea di trahe di baño, fitness y lifestyle BBB, Booty by Brabants. E la yega di bishita Aruba varios biaha caba ora e tabata chikito te ora e la bira mas grandi, y e la dicidi di uza e beachnan di nos isla como backdrop la si proximo coleccion.

Kelly a bisa cu ‘Booty by Brabants’ ta inspira pa su balornan di confiansa propio den si mes, su dedicacion impecabel na salud y na fitness, y tambe na su raiznan Brasileño. Su linea di moda BBB ta wordo fabrica na Rio de Janeiro y tin un aspecto distinto y colorido.

Siendo un persona cu a cuminsa su carera como bailarina y entrenadora personal certifica cu a duna les profesionalmente na algun gym na Estados Unidos, Kelly ta bisa cu e la reconoce e necesidad di un experiencia di fitness basa den forsa corporal intenso, ehercicionan di cardio combina cu vibranan femenino super positivo y energetico.

E la cuminsa inova un les cu e ideanan aki den mente y e clientenan a responde positivo.

E Divi Oceanfront Fitness Center tin machinenan moderno di cardio y tin bista impresionante di e lama for di e di dos piso, situa riba e beach bar y e centro di deportenan acuatico. E ta habri di 6:30am te 7:30am cu entrenador personal disponibel tur diamars te cu diadomingo di 11:30am pa 7:30pm.

Comments

comments